موعد صرف مرتبات شهر ابريل 2025 بالزيادة الجديدة.. إليك التفاصيل

مرتبات شهر ابريل 2025.. في ظل ترقب العاملين بالجهاز الإداري للدولة، تصدّر موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2025 محركات البحث، بعد إعلان وزارة المالية المصرية عن الكتاب الدوري رقم (27) لسنة 2025، والذي حدد موعد صرف مرتبات شهري أبريل ومايو.

ويأتي هذا الاهتمام الكبير في أعقاب انتهاء إجازة عيد الفطر، ما دفع الموظفين لمتابعة مواعيد استلام مستحقاتهم المالية بدقة، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية موعد صرف مرتبات شهر ابريل 2025.

موعد صرف مرتبات شهر ابريل 2025

بحسب الكتاب الدوري الصادر عن وزارة المالية، تبدأ صرف متأخرات مستحقات العاملين لشهر أبريل في أيام الثلاثاء 8، الأربعاء 9، الخميس 10، والأحد 13 أبريل، أما صرف مرتبات شهر ابريل 2025 بالإضافة إلى الحوافز والمكافآت الأخرى، فقد تم تحديده في أيام الأربعاء 23، الأحد 27، الاثنين 28، الثلاثاء 29، والأربعاء 30 أبريل.



وتأتي هذه الخطوة لضمان انتظام عمليات الصرف وعدم تكدس الموظفين على ماكينات الصراف الآلي، خصوصًا بعد فترات الإجازات.

مرتبات شهر ابريل 2025

صرف مرتبات شهر ابريل 2025

فيما يخص مرتبات شهر مايو، تبدأ وزارة المالية في صرف المتأخرات خلال أيام الخميس 8، الأحد 11، والاثنين 12 مايو.

أما الرواتب والمستحقات الأخرى، فتم تحديد صرفها في أيام الخميس 22، الأحد 25، الاثنين 26، الثلاثاء 27، والأربعاء 28 مايو، ويُطلب من كل جهة حكومية الالتزام بهذه الجداول لتفادي التأخير أو حدوث خلل في نظام الصرف.

زيادة مرتقبة في الرواتب اعتبارًا من يوليو

أعلنت وزارة المالية كذلك عن تطبيق زيادة جديدة في الرواتب للعاملين بالجهاز الحكومي، وذلك اعتبارًا من بداية يوليو 2025، وتهدف هذه الزيادة إلى تحسين الدخل الشهري للموظفين ورفع مستوى المعيشة، ضمن خطة الحكومة لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل الموظفين ودعم الاستقرار المجتمعي.

التنفيذ والرقابة على عمليات الصرف

وشدد الكتاب الدوري على ضرورة التزام المسؤولين الماليين في الجهات الحكومية بتطبيق المواعيد المحددة دون تأخير، مع التأكيد على متابعة المديرين والمراقبين الماليين لسير عمليات الصرف، بما يضمن انسيابية العمل وانتظام حصول العاملين على حقوقهم المالية في توقيتاتها المعلنة.

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