موعد امتحانات الترم الثاني 2025 لطلاب صفوف النقل رسميا

موعد امتحانات الترم الثاني 2025.. يواصل طلاب صفوف النقل وأولياء الأمور في مختلف المحافظات ترقّب إعلان موعد امتحانات الترم الثاني 2025 ويزداد الاهتمام بهذه المواعيد، خاصة مع اقتراب اختبارات شهر إبريل.

ولكثرة التساؤلات حو تفاصيل موعد امتحانات الترم الثاني 2025 لطلاب صفوف النقل يستعرض موقع “الموجز” معلومات عن الامتحانات وفقا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم.

موعد امتحانات الترم الثاني

موعد امتحانات أبريل لصفوف النقل

وفي هذا الإطار، نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني صحة ما يتم تداوله من شائعات حول تأجيل امتحانات أبريل 2025، مؤكدة أن جميع امتحانات الترم الثاني 2025 ستُعقد في موعدها المحدد دون تغيير.

أوضحت وزارة التربية والتعليم أن امتحانات الترم الثاني لشهر أبريل 2025 ستُعقد خلال الفترة من الثلاثاء 22 أبريل وحتى الأربعاء 30 أبريل 2025، أي على مدار ثمانية أيام متتالية.

وصرّح شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، أن هذه الاختبارات ستشمل المناهج التي تم تدريسها من الأسبوع الخامس وحتى الأسبوع الحادي عشر من الفصل الدراسي الثاني.

موعد امتحانات الترم الثاني

وستُجرى امتحانات الترم الثاني لشهر إبريل 2025 داخل الفصول وتحت إشراف مباشر من معلمي المواد، ويُستثنى من هذه الامتحانات طلاب الشهادة الإعدادية.

وأشارت إلى أن كل مديرية تعليمية ستكون مسؤولة عن وضع الجدول الزمني داخل الفترة المحددة وفقًا لطبيعة وظروف المدارس بالمحافظة.

موعد امتحانات الترم الثاني 2025

حددت وزارة التربية والتعليم التفاصيل بشأن موعد امتحانات الترم الثاني 2025 النهائية لصفوف النقل بدء من الصف الصف الثالث الابتدائي إلى الصف الثاني الثانوي يوم 24 مايو وتستمر إلى 29 مايو العام الحالي.

تشمل امتحانات الترم الثاني 2025 كافة المواد الدراسية في صفوف النقل للمرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية، وستُجرى جميع الامتحانات داخل الفصول لضمان الشفافية والانضباط في أداء الطلاب.

في الوقت ذاته، شددت الوزارة على ضرورة عدم الانسياق خلف الشائعات التي تروج لها بعض الصفحات والمواقع غير الرسمية، مؤكدة أن أي معلومات دقيقة بشأن مواعيد الامتحانات يتم إعلانها فقط عبر القنوات الرسمية للوزارة.

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