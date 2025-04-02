جدول امتحانات الصف الاول الثانوي الازهري.. يترقب طلاب الصف الأول الثانوي الأزهري إعلان جدول امتحانات الترم الثاني 2025 لمعرفة مواعيد الاختبارات والاستعداد لها بشكل جيد.

ويعد جدول امتحانات الصف الاول الثانوي الازهري من الأمور المهمة التي تحدد خطة المذاكرة والمراجعة النهائية للطلاب، سواء في القسم العلمي أو الأدبي.

جدول امتحانات الصف الاول الثانوي الازهري

الموجز يرصد جدول امتحانات الصف الاول الثانوي الازهري ويحرص قطاع المعاهد الأزهرية على الإعلان عن الجدول في وقت مناسب قبل بدء الامتحانات، وذلك لإتاحة الفرصة أمام الطلاب لتنظيم وقتهم والاستعداد الجيد لكل مادة.

وتشمل اختبارات الصف الأول الثانوي الأزهري مجموعة من المواد الأساسية مثل القرآن الكريم، الفقه، الحديث، التفسير، النحو والصرف، بالإضافة إلى المواد الثقافية المقررة على الطلاب وفق تخصصهم.

ومن المتوقع أن تجرى الامتحانات خلال شهر إبريل ومايو 2025، وفق الخطة الدراسية المعتمدة من الأزهر الشريف، ويهتم الطلاب وأولياء الأمور بمتابعة الجدول الرسمي فور الإعلان عنه، لضمان الالتزام بالمواعيد والاستعداد لكل مادة بالشكل المناسب لتحقيق أفضل النتائج.

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الأزهري للفصل الدراسي الثاني 2025 /2026 حيث أعلن قطاع المعاهد الأزهرية عن جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الأزهري للفصل الدراسي الثاني لعام 1446 هـ - 2025 /2026 م، حيث تنطلق الاختبارات يوم السبت 26 أبريل وتستمر حتى الإثنين 5 مايو، وذلك لطلاب القسمين العلمي والأدبي.

ويأتي جدول امتحانات الصف الاول الثانوي الازهري الترم الثاني 2025 على النحو التالي:

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الأزهري 2025 الشعبة العلمية

تبدأ اختبارات الطلاب بالشعبة العلمية يوم السبت 26 أبريل وتنتهي يوم الإثنين 5 مايو، وفقًا للجدول التالي:

السبت 26 أبريل: الفقه- الجبر وحساب المثلثات.

الأحد 27 أبريل: البلاغة- الهندسة.

الإثنين 28 أبريل: القرآن الكريم – الصرف.

الثلاثاء 29 أبريل: اللغة الأجنبية – التربية الفنية.

الأربعاء 30 أبريل: النحو – التفسير وعلومه.

السبت 3 مايو: الأدب والنصوص والمطالعة – الحديث وعلومه.

الأحد 4 مايو: التوحيد – الإنشاء.

الإثنين 5 مايو: الثقافة الإسلامية – العلوم المتكاملة.

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الأزهري 2025 الشعبة الأدبية

يخوض طلاب الشعبة الأدبية الامتحانات خلال نفس الفترة، وفقًا للجدول التالي:

السبت 26 أبريل: الفقه – الفلسفة والمنطق.

الأحد 27 أبريل: البلاغة – المنطق القديم.

الإثنين 28 أبريل: القرآن الكريم – الصرف.

الثلاثاء 29 أبريل: اللغة الأجنبية الأولى – التربية الفنية.

الأربعاء 30 أبريل: النحو – التفسير وعلومه.

السبت 3 مايو: الأدب والنصوص والمطالعة – الحديث وعلومه.

الأحد 4 مايو: التوحيد – الإنشاء – التاريخ.

الإثنين 5 مايو: الثقافة الإسلامية – اللغة الأجنبية الثانية.

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