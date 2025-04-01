قرارات عاجلة بشأن امتحانات الثانوية العامة 2025 والإعدادية

حددت وزارة التربية والتعليم قرارات بشأن واضعي امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية والشهادة الإعدادية، بالإضافة إلى امتحانات الترم الثاني لصفوف النقل، حيث من المقرر أن تبدأ هذه الامتحانات خلال شهر مايو من العام الحالي.

ويستعرض موقع "الموجز" التفاصيل بشأن واضعي امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية والشهادة الإعدادية وصفوف النقل.

امتحانات الثانوية العامة

ضوابط امتحانات الثانوية العامة 2025

أكدت وزارة التربية والتعليم أن واضعي امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية والشهادة الإعدادية وصفوف النقل سيلتزمون بتجنب وضع أي أسئلة ذات طابع سياسي أو حزبي أو ديني أو جدلي.

إجراءات امتحانات الترم الثاني 2025

وأوضحت أن جميع امتحانات الثانوية العامة وصفوف النقل والشهادات ستعتمد على المناهج والمقررات الدراسية الرسمية، وستكون متوافقة مع مواصفات الورقة الامتحانية.

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أن الأسئلة ستراعي التدرج في مستوى الصعوبة، لقياس مهارات الفهم والاستيعاب بدلًا من الاعتماد على الحفظ، مع مراعاة المستويات المعرفية والعقلية المختلفة ونواتج التعلم.

امتحانات الثانوية العامة

موعد امتحانات الترم الثاني 2025

تبدأ امتحانات الترم الثاني لصفوف النقل 2025 يوم 24 مايو تستمر حتى يوم 29 مايو من العام الحالي وتشمل الامتحانات طلاب الصف الثالث الابتدائي حتى الصف الثاني الثانوي.

أما امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 ستبدأ يوم 31 يونيو وتنتهي يوم 4 يونيو من العام، وتبدأ امتحانات الدبلومات الفنية في نفس اليوم ولكن لم تحدد وزارة التربية والتعليم حتى الآن موعد انتهائها والجدول الرسمي.

وتبدأ امتحانات الثانوية العامة 2025 يوم 15 يونيو بدلًا من 14 يونيو وتستمر حتى يوم 10 يوليو من العام الحالي.

جدول امتحانات الثانوية العامة النظام الجديد

شعبة علمي علوم

الأحد 15 يونيو: التربية الدينية، التربية الوطنية

الثلاثاء 17 يونيو: اللغة الأجنبية الثانية

الأحد 22 يونيو: اللغة العربية

الخميس 26 يونيو: الفيزياء

الأحد 29 يونيو: اللغة الأجنبية الأولى

الخميس 3 يوليو: الكيمياء

الخميس 10 يوليو: الأحياء

شعبة علمي رياضة

الأحد 15 يونيو: التربية الدينية، التربية الوطنية

الثلاثاء 17 يونيو: اللغة الأجنبية الثانية

الأحد 22 يونيو: اللغة العربية

الخميس 26 يونيو: الفيزياء

الأحد 29 يونيو: اللغة الأجنبية الأولى

الخميس 3 يوليو: الكيمياء

الأحد 6 يوليو: الرياضيات البحتة

الخميس 10 يوليو: الرياضيات التطبيقية

شعبة أدبي

الأحد 15 يونيو: التربية الدينية، التربية الوطنية

الثلاثاء 17 يونيو: اللغة الأجنبية الثانية

الأحد 22 يونيو: اللغة العربية

الخميس 26 يونيو: التاريخ

الأحد 29 يونيو: اللغة الأجنبية الأولى

الخميس 3 يوليو: الجغرافيا

الخميس 10 يوليو: الإحصاء

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