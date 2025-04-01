آخر موعد لتسجيل الاستمارة الإلكترونية لطلاب الثانوية العامة المنازل.. وتعرف على الجدول

أصدرت وزارة التربية والتعليم تحذير لطلاب الثانوية العامة 2025 بنظام المنازل لتسليم الاستمارات الإلكترونية للجنة النظام والمراقبة في موعد أقصاه الخميس 3 أبريل 2025، مؤكدة الوزارة أنه لن يتم قبول أي استمارات بعد هذا التاريخ، بغض النظر عن الأسباب، لضمان سير العملية الامتحانية وفقًا للجدول الزمني المحدد.

ويستعرض موقع "الموجز" التفاصيل بشأن جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 والتي من المقرر أن تبدأ يوم 15 يونيو من العام الجاري وتستمر حتى يوم 10 يوليو 2025 للنظامين الجديد والقديم.

الثانوية العامة 2025

جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 للنظام الجديد

ويبدأ جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 لطلاب شعبة علمي علوم بالنظام الجديد سيبدأون امتحاناتهم يوم الأحد 15 يونيو بمادتي التربية الدينية والتربية الوطنية، ثم تتوالى الامتحانات في المواد الأساسية مثل اللغة العربية، الفيزياء، الكيمياء، والأحياء حتى الخميس 10 يوليو.

شعبة علمي رياضة

أما جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 لطلاب علمي رياضة فسيؤدون امتحاناتهم وفق جدول مماثل، لكنه يتضمن مواد الرياضيات البحتة والتطبيقية التي تنقسم إلى التفاضل والتكامل، الجبر والهندسة الفراغية، الديناميكا، والاستاتيكا.

شعبة أدبي

أما جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 لطلاب الشعبة الأدبية بالنظام الجديد، فستنطلق امتحاناتهم في اليوم ذاته، الأحد 15 يونيو، بمادتي التربية الدينية والتربية الوطنية، تليها اللغة العربية والتاريخ والجغرافيا، وتنتهي الامتحانات بمادة الإحصاء يوم الخميس 10 يوليو.

جدول امتحانات الثانوية العامة للنظام القديم

بالنسبة لطلاب الثانوية العامة بالنظام القديم، فستكون الجداول مختلفة، حيث سيبدأ طلاب علمي علوم وعلمي رياضة امتحاناتهم يوم الأحد 15 يونيو بمادتي التربية الدينية والتربية الوطنية، لكن جدولهم يتضمن مواد مثل الاقتصاد والإحصاء، والجيولوجيا لطلاب علمي علوم.

الثانوية العامة 2025

شعبة علمي رياضة وأدبي

بينما يدرس طلاب علمي رياضة الرياضيات بفروعها المختلفة، أما طلاب الشعبة الأدبية بالنظام القديم 2025 سيؤدون جدول امتحانات الثانوية العامة في المواد الأساسية مثل اللغة العربية، التاريخ، الجغرافيا، علم النفس، الفلسفة والمنطق، مع إضافة مادتي الاقتصاد والإحصاء إلى جدولهم.

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