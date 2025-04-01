موعد عودة الدراسة بعد اجازة عيد الفطر 2025.. وجدول الامتحانات

يبحث الطلاب وأولياء الأمور على معرفة توقيت عودة الدراسة بعد اجازة عيد الفطر 2025، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم الجدول الزمني لاستكمال الترم الثاني لتنظيم سير العملية التعليمية وضمان الاستعداد الجيد للعودة إلى المدارس.

ويستعرض موقع "الموجز" التفاصيل بشأن معرفة التوقيت الرسمي عن عودة الدراسة بعد إجازة عيد الفطر 2025 وفقًا لبيان وزارة التربية والتعليم الذي حددت فيه مواعيد الإجازة وانتهائها للطلاب والمعلمين بناءًا على توجيهات الوزير.

عودة الدراسة بعد إجازة عيد الفطر

موعد عودة الدراسة بعد اجازة عيد الفطر

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن عودة الدراسة رسميًا يوم السبت 5 أبريل 2025 بعد انتهاء اجازة عيد الفطر 2025 وذلك لضمان انتظام العملية التعليمية وفقًا للخريطة الزمنية المعتمدة للعام الدراسي.

أيام إجازة عيد الفطر للطلاب

أوضحت وزارة التربية والتعليم أن إجازة عيد الفطر للطلاب ستبدأ من السبت 29 مارس 2025 وتستمر حتى الجمعة 4 أبريل 2025، وذلك لإتاحة الفرصة للطلاب للاستمتاع بأجواء العيد وقضاء وقت مع عائلاتهم قبل العودة إلى الدراسة.

جدول امتحانات الترم الثاني 2025

تبدأ امتحانات النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت 24 مايو 2025، وتنطلق امتحانات الدبلومات الفنية يوم السبت 31 مايو 2025، أما امتحانات الثانوية العامة 2025 من المقرر أن تبدأ يوم السبت 15 يونيو من العام الحالي.

عودة الدراسة بعد إجازة عيد الفطر

موعد امتحانات شهر أبريل 2025 لصفوف النقل

أعلنت وزارة التربية والتعليم أن موعد امتحانات النقل لشهر أبريل 2025 لصفوف النقل وستُعقد خلال الفترة من الثلاثاء 22 أبريل حتى الأربعاء 30 أبريل 2025، وتشمل هذه الامتحانات جميع صفوف النقل من الصف الثالث الابتدائي حتى الصف الثاني الثانوي، ولا تشمل طلاب الشهادة الإعدادية.

مقررات امتحانات شهر أبريل 2025

أكدت وزارة التربية والتعليم أن امتحانات أبريل 2025 ستغطي المناهج الدراسية التي تم تدريسها خلال الفترة من الأسبوع الخامس حتى الأسبوع الحادي عشر من الترم الثاني لعام 2024-2025، وستتم داخل الفصول الدراسية تحت إشراف معلمي المواد.

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