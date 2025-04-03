مواصفات امتحانات الصف السادس الابتدائي بمادة اللغة الإنجليزية الترم الثاني 2025

أعلنت وزارة التربية والتعليم مواصفات امتحانات الصف السادس الابتدائي مادة اللغة الإنجليزية الترم الثاني 2025، حيث ستشمل الورقة الامتحانية أسئلة تغطي جميع الموضوعات التي درسها الطلاب خلال الفصل الدراسي.

ويستعرض موقع “الموجز” التفاصيل بشأن مواصفات امتحانات الصف السادس الابتدائي مادة اللغة الإنجليزية.

مواصفات امتحانات الصف السادس الابتدائي

خصصت وزارة التربية والتعليم التفاصيل بشأن مواصفات امتحانات الصف السادس الابتدائي مادة اللغة الإنجليزية والتي تصل إلى 30 درجة كدرجة نهائية، ويتم مضاعفتها وفقًا للقرار الوزاري رقم 136، ليصبح المجموع الكلي 60 درجة.

مواصفات امتحانات الصف السادس الابتدائي

تحتوي مواصفات امتحانات الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2025 اسئلة ونصوص واضحة وهي كالتالس:

يعتمد الامتحان على الموضوعات الواردة في المنهج الدراسي للفصل الثاني.

تتضمن الأسئلة نصوصًا واضحة تتناسب مع مستوى الطلاب وتعزز مهارات الفهم والاستيعاب.

مواصفات امتحانات الصف السادس الابتدائي

ضوابط الورقة الامتحانية

تحرص وزارة التربية والتعليم على وضع الامتحان وفق معايير تضمن التقييم الشامل والدقيق للطلاب، وتشمل:

توزيع الأسئلة وفقًا لنواتج التعلم وأهمية كل جزء من المنهج.

مراعاة تنوع مستوى الأسئلة بين السهولة والصعوبة لقياس الفروق الفردية بين الطلاب.

ترتيب الأسئلة بشكل تدريجي من الأسهل إلى الأكثر تعقيدًا.

تحقيق توازن بين المهارات المختلفة لضمان تقييم شامل لقدرات الطلاب.

صياغة الأسئلة بوضوح ودقة لتجنب اللبس أو الغموض.

تضمين بيانات أساسية مثل الصف الدراسي، المادة، الزمن المخصص، والفصل الدراسي.

تنسيق الورقة الامتحانية بطريقة واضحة لضمان سهولة القراءة.

شددت وزارة التربية والتعليم على أن امتحانات الصف السادس الايتدائي 2025 سيتم وضعها وفق هذه الضوابط لتحقيق الأهداف التعليمية، وضمان تقديم اختبار يتناسب مع مستوى الطلاب، مما يمنحهم فرصة عادلة لإظهار مستواهم والاستفادة القصوى من المنهج الدراسي.

موعد امتحانات الصف السادس الابتدائي 2025

من المقرر أن تبدأ امتحانات الصف السادس الايتدائي يوم 24 مايو إلى يوم 29 مايو من العام الحالي.

موعد امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الثاني يوم 31 مايو من العام الحالي.

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