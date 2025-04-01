تعرف على مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2025 لطلاب الدمج

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم عن مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2025 لطلاب الدمج لضمان توافقها مع قدراتهم المختلفة، في إطار الاستعدادات النهائية للامتحانات.

ويستعرض موقع "الموجز" التفاصيل بشأن مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2025 لطلاب الدمج، بالإضافة إلى معرفة تفاصيل توزيع الأسئلة وفقًا لنوع الإعاقة

مواصفات امتحانات الثانوية العامة لطلاب الدمج

وقالت وزارة التربية والتعليم أن مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2025 لطلاب الدمج ونسبة الأسئلة الموضوعية والمقالية ستختلف وفقًا لطبيعة الإعاقة،لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص لجميع الطلاب كالتالي:

أوضحت وزارة التربية والتعليم أن مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2025 لطلاب الإعاقات الذهنية البسيطة، بطء التعلم، الشلل الدماغي، اضطراب طيف التوحد، ومتلازمة داون ستكون جميع الأسئلة موضوعية اختيار من متعدد)بنسبة 100%، دون إدراج أي أسئلة مقالية.

جدول امتحانات الثانوية العامة للمكفوفين

ولطلاب كف البصر يتضمن الامتحان 85% أسئلة موضوعية، بينما ستكون 15% من الأسئلة مقالية، أما طلاب ضعف البصر، ضعف السمع، والإعاقات الحركية ستوزع الأسئلة بحيث تكون 85% موضوعية و15% مقالية، وفقًا لطبيعة كل إعاقة.

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الحرص على توفير بيئة امتحانية عادلة تُمكّن جميع الطلاب من أداء الاختبارات وفق إمكانياتهم وقدراتهم، مع اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان سير الامتحانات بسلاسة وشفافية.

جدول امتحانات الثانوية العامة للمكفوفين

جدول امتحانات الثانوية العامة للمكفوفين النظام الجديد

أعلنت وزارة التربية والتعليم جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 للدور الأول لطلاب المكفوفين بالنظام الجديد وأوضحت الوزارة أن الجدول يتيح فترات زمنية كافية لكل مادة، مما يمنح الطلاب فرصة للمراجعة قبل بدء كل امتحان.

الأحد 15 يونيو 2025: امتحان مادة التربية الدينية.

الثلاثاء 17 يونيو 2025: امتحان مادة التربية الوطنية.

الخميس 19 يونيو 2025: امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.

الأحد 22 يونيو 2025: امتحان مادة اللغة العربية الورقة الأولى.

الثلاثاء 24 يونيو 2025: امتحان مادة اللغة العربية الورقة الثانية.

الخميس 26 يونيو 2025: امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى الورقة الأولى.

الأحد 29 يونيو 2025: امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى الورقة الثانية.

الثلاثاء 1 يوليو 2025: امتحان مادة الجغرافيا الورقة الأولى.

الخميس 3 يوليو 2025: امتحان مادة الجغرافيا الورقة الثانية.

الأحد 6 يوليو 2025: امتحان مادة التاريخ الورقة الأولى.

الثلاثاء 8 يوليو 2025: امتحان مادة التاريخ الورقة الثانية.

الخميس 10 يوليو 2025: امتحان مادة علم الإحصاء.

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