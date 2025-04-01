مواعيد بداية امتحانات الثانوية العامة 2025 للنظام الجديد والقديم

يبحث طلاب الصف الثالث الثانوي العام عن بداية امتحانات الثانوية العامة 2025 بعد إعلان وزارة التربية والتعليم الجدول الزمني للنظام الجديد والقديم ولطلاب مدارس المتفوقين لجميع الشعب العلمية والأدبية.

ويستعرض موقع "الموجز" التفاصيل بشأن بداية امتحانات الثانوية العامة 2025 وفقًا للموعد المحدد من وزارة التربية والتعليم والمعتمد من قبل الوزير محمد عبد اللطيف لطلاب النظام الجديد والقديم ولمدارس المتفوقين.

موعد بداية امتحانات الثانوية العامة 2025

أكدت وزارة التربية والتعليم أن بداية امتحانات الثانوية العامة 2025 يوم 15 يونيو بدلا من 14 يونيو وتستمر الامتحانات حتى يوم 10 يوليو من العام الحالي، مشددة على ضرورة عدم اصطحاب الهواتف المحمول خلال دخول اللجان.

بداية امتحانات الثانوية العامة

جدول امتحانات الثانوية العامة للنظام الجديد

يعتمد جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 على المواد العامة التي يؤديها جميع الطلاب في مختلف الشعب، سواء العلمية علوم ورياضة أو الأدبية، بالإضافة إلى مواد التخصص الخاصة بكل شعبة لطلاب النظام الجديد والجدول كالتالي:

بداية امتحانات الثانوية العامة

الأحد 15 يونيو التربية الدينية والتربية الوطنية

الثلاثاء 17 يونيو اللغة الأجنبية الثانية

الأحد 22 يونيو اللغة العربية

الخميس 26 يونيو الفيزياء لشعبة العلمي والرياضة والتاريخ للشعبة الأدبية

الأحد 29 يونيو اللغة الأجنبية الأولى

الخميس 3 يوليو الكيمياء الشعبة العلمي والرياضة والجغرافيا للشعبة الأدبية

الأحد 6 يوليو الرياضيات البحتة للشعبة الرياضية

الخميس 10 يوليو الرياضيات التطبيقية والإحصاء لشعبة الرياضة والأحياء لشعبة العلمي

جدول امتحانات الثانوية العامة النظام القديم

الأحد 15 يونيو التربية الدينية والتربية الوطنية

الثلاثاء 17 يونيو الاقتصاد والإحصاء

الأحد 22 يونيو اللغة العربية

الثلاثاء 24 يونيو اللغة الأجنبية الثانية

الخميس 26 يونيو الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية

الأحد 29 يونيو اللغة الأجنبية الأولى

الثلاثاء 1 يوليو الرياضيات البحتة تفاضل وتكامل

الخميس 3 يوليو الكيمياء للشعبة العلمية والجغرافيا للشعبة الأدبية

الأحد 6 يوليو الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة العلمي الرياضيات البحتة وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية

الثلاثاء 8 يوليو الرياضيات التطبيقية الديناميكا

الخميس 10 يوليو الأحياء لشعبة العلمي الاستاتيكا للشعبة الرياضية والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية

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