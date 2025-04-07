ماهو نظام البوكليت في امتحانات الشهادة الإعدادية 2025؟

أعلنت وزارة التربية والتعليم تعميم نظام البوكليت في امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 خلال الترم الثاني بجميع محافظات الجمهورية

بدأ أولياء الأمور والطلاب يتساءلون عن طبيعة نظام البوكليت في امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 وكيفية تنفيذه وتأثيره على سير الامتحانات ويستعرض موقع “الموجز” التفاصيل.

نظام البوكليت

ما هو نظام البوكليت ؟

نظام البوكليت في امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 هو آلية تحد من الغش وتحقيق العدالة في تقييم الطلاب، حيث يتم دمج ورقة الأسئلة مع كراسة الإجابة داخل كتيب واحد.

ويمنع نظام البوكليت في امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 تداول أو تصوير الأسئلة، كما يسهم في تنظيم الإجابات بشكل يسهل تصحيحها دون ارتباك أو خلط في الصفحات. ورغم تغيير الشكل، تظل الأسئلة كما هي من حيث النوعية والمواصفات المعتمدة.

تجربة نظام البوكليت في امتحانات الثانوية العامة

استخدم نظام البوكليت لأول مرة في امتحانات الثانوية العامة، ثم تم تطبيقه تجريبيًا خلال امتحانات تلترم الأول من العام نفسه لطلاب الشهادة الإعدادية في خمس محافظات هي: الدقهلية، بورسعيد، البحيرة، أسوان، والوادي الجديد.

نظام البوكليت

وأظهرت النتائج نجاح التجربة في تقليل نسب الغش، مما شجع وزارة التربية والتعليم على تعميمه.

تجهيز امتحانات الشهادة الإعدادية بنظام البوكليت

وجّه وزير التربية والتعليم بسرعة طباعة وتجهيز امتحانات الشهادة الإعدادية بنظام البوكليت في جميع المديريات التعليمية، مع توفير دعم فني مستمر لتسهيل تطبيق النظام وضمان سير الامتحانات بكفاءة، مع الالتزام التام بضوابط إعداد الورقة الامتحانية.

بدأت مديريات التربية والتعليم في توفير نماذج استرشادية بنظام البوكليت لطلاب الشهادة الإعدادية بنفس مواصفات الامتحانات لكل مادة للتدريب عليها.

شكل نظام البوكليت للشهادة الإعدادية

حددت المديريات التعليمية في جميع المحافظات أن نظام البوكليت للشهادة الإعدادية 2025 كالتالي:

أبرز مزايا نظام البوكليت

يجمع بين ورقتي الأسئلة والإجابة في كراسة واحدة، مما يسهل على الطالب التعامل مع الامتحان.

يحتوي على صفحة بيضاء مخصصة كمُسودة لاستخدام الطالب أثناء الحل.

بعض المواد قد تتضمن أكثر من 20 صفحة، وفقًا لطبيعة المادة الدراسية.

يعتمد على إجابات مختصرة ومباشرة، دون الحاجة للإطالة أو الحشو.

يمنح الطالب مرونة في اختيار ترتيب الإجابة، مع وجود مكان مخصص لكل سؤال لتجنب التداخل.

يقلل من فرص الغش الإلكتروني ويمنع تداول أو تصوير الأسئلة أثناء الامتحان.

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