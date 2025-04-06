ننشر نماذج امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 بنظام البوكليت

وفرت المديريات التعليمية نماذج امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 بنظام البوكليت عبر صفحاتها الرسمية على “الفيسبوك” بعد تعميمها من قبل وزارة التربية والتعليم لإعلام الطلاب ماهية النظام وطريقة حله.

ويستعرض موقع “الموجز” التفاصيل بشأن نماذج امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 نظام البوكليت.

نماذج امتحانات الشهادة الإعدادية

نماذج امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 بنظام البوكليت

أتاحت وزارة التربية والتعليم روابط عدد من المديريات التعليمية التي توضح ما هو نظام البوكليت ونماذج استرشادية لامتحانات الشهادة الإعدادية 2025 وهي كالتالي.

عقب إعلان وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف بتعميم نظام البوكليت فى اختبارات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني على مستوى الجمهورية.

نماذج امتحانات الشهادة الإعدادية

أعلن تعليم الاسماعيلية البدء فى نشر نماذج امتحانات الشهادة الاعدادية 2025 الترم الثاني بنظام البوكليت طبقا لتعليمات ايمن موسي وكيل الوزارة وتوجيهات الدكتور اشرف العربي وكيل المديرية وباشراف اسماعيل محسن مدير عام التعليم العام ومحمود الكيلاني مدير العلاقات العامة والاعلام .

نظام بوكليت الشهادة الإعدادية

ومن جانبه، أتاح تعليم الوادي الجديد برئاسة الدكتور سامى فضل دياب وكيل وزارة التربية والتعليم نماذج استرشادية لطلاب الشهادة الإعدادية بنظام البوكليت وجاء ذلك فى إطار توجيهات الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بشأن تعميم نظام البوكليت فى امتحانات نهاية العام للشهادة الإعدادية بكافة المحافظات

وأوضح المديريات التعليمية في جميع المحافظات أن النماذ الاسترشادية تسلهم في الحد من فرص الغش، وتحقيق العدالة بين الطلاب، وجودة عملية التصحيح.

روابط نماذج امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

لينك نماذج امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 بنظام البوكليت مادة الجبر والإحصاء

لينك نماذج امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 بنظام البوكليت مادة اللغة العربية

لينك نماذج امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 بنظام البوكليت مادة العلوم

لينك نماذج امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 بنظام البوكليت مادة الهندسة

لينك نماذج امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 بنظام البوكليت مادة الهندسة



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