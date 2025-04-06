درجات نتيجة الثانوية العامة 2025.. والجدول الرسمي للامتحانات

أعلنت وزارة التربية والتعليم درجات نتيجة الثانوية العامة 2025 وفقًا للنظام الجديد، حيث أصبح المجموع النهائي 320 درجة بدلًا من 410، وذلك بعد إعادة هيكلة نظام الثانوية العامة وتقليل عدد المواد التي تُضاف للمجموع.

ويستعرض موقع "الموجز" التفاصيل بشأن درجات نتيجة الثانوية العامة 2025 والتي حددتها وزارة التربية والتعليم وفقًا للنظام الجديد.

نتيجة الثانوية العامة 2025

درجات نتيجة الثانوية العامة 2025

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن هذا التعديل لا يؤثر على قواعد التنسيق الجامعي، في شعبة علمي علوم، وعلمي رياضة وأدبي تكون درجات نتيجة الثانوية العامة 2025 كالتالي:

درجة اللغة العربية: 80 درجة

الأحياء: 60 درجة

الكيمياء: 60 درجة

الفيزياء: 60 درجة

اللغة الأجنبية الأولى: 60 درجة

المجموع الكلي 320 درجة

مواعيد امتحانات الثانوية العامة 2025 النظام الجديد

الأحد 15 يونيو: التربية الدينية والتربية الوطنية

الثلاثاء 17 يونيو: اللغة الأجنبية الثانية

الأحد 22 يونيو: اللغة العربية

الخميس 26 يونيو: الفيزياء والتاريخ

الأحد 29 يونيو: اللغة الأجنبية الأولى

الخميس 3 يوليو: الكيمياء والجغرافيا

الأحد 6 يوليو: الرياضيات البحتة

الخميس 10 يوليو: الرياضيات التطبيقية، الإحصاء، الأحياء

نتيجة الثانوية العامة

مواعيد امتحانات الثانوية العامة 2025 النظام القديم

الأحد 15 يونيو: التربية الدينية والوطنية

الثلاثاء 17 يونيو: الاقتصاد والإحصاء

الأحد 22 يونيو: اللغة العربية

الثلاثاء 24 يونيو: اللغة الأجنبية الثانية

الخميس 26 يونيو: الفيزياء والتاريخ

الأحد 29 يونيو: اللغة الأجنبية الأولى

الثلاثاء 1 يوليو: الرياضيات البحتة تفاضل وتكامل

الخميس 3 يوليو: الكيمياء والجغرافيا

الأحد 6 يوليو: الجيولوجيا، الرياضيات البحتة، علم النفس والاجتماع

الثلاثاء 8 يوليو: الرياضيات التطبيقية ديناميكا

الخميس 10 يوليو: الأحياء، الاستاتيكا، الفلسفة والمنطق

موعد امتحانات الثانوية العامة 2025

تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2025 يوم 15 يونيو للنظام الجديد والقديم وتستمر الامتحانات حتى يوم 10 يوليو رسميًا، وشددت وزارة التربية والتعليم على عدم حيازة الطلاب أو الملاحظين الهاتف المحمول داخل لجان امتحانات الصانوية العامة وإلا تعرض للمساءلة القانونية الي حددها القرار الوزاري.

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