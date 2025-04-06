يبحث طلاب الصف الثالث الثانوي العام عن جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 لطلاب الشعبة الأدبية وسط حالة من التركيز والاستعداد، خاصة مع أهمية المواد الأساسية مثل مادة الجغرافيا، والتي خُصص لها ثلاثة أيام كاملة للمراجعة قبل موعد الامتحان.

ويستعرض موقع "الموجز" التفاصيل بشأن جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 لطلاب الشعبة الأدبية وفقًا للجدول الرسمي المحدد من وزارة التربية والتعليم.

جدول امتحانات الثانوية العامة

جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 أدبي

يبحث طلاب الشعبة الأدبية عن جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 حيث من المقرر أن تبدأ الامتحانات رسميًا يوم الأحد الموافق 15 يونيو وتستمر حتى الخميس 10 يوليو من العام الحالي وفقًا للجدول المعتمد من وزارة التربية والتعليم وهو كالتالي:

الأحد 15 يونيو امتحان مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية

الثلاثاء 17 يونيو اللغة الأجنبية الثانية

الأحد 22 يونيو اللغة العربية

الخميس 26 يونيو التاريخ

الأحد 29 يونيو اللغة الأجنبية الأولى

الخميس 3 يوليو الجغرافيا

الخميس 10 يوليو الإحصاء

حرصت وزارة التربية والتعليم على توفير فواصل زمنية مناسبة بين امتحانات الثانوية العامة 2025 بما يسمح للطلاب بالمراجعة الجيدة والاستعداد الكافي لكل مادة.

مواصفات امتحانات الثانوية العامة

مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2025

اللغة العربية 55 سؤالًا، منها 4 أسئلة مقالية و51 سؤال اختيار من متعدد، والدرجة النهائية للمادة 80، والنجاح من 40 درجة.

اللغة الإنجليزية 42 سؤالًا، تتضمن 3 أسئلة مقالية بدرجتين لكل سؤال، و39 سؤالًا بنظام الاختيار من متعدد.

اللغة الفرنسية 42 سؤالًا، منها 39 سؤال اختيار من متعدد و3 أسئلة مقالية.

اللغة الألمانية 37 سؤالًا، منها 34 سؤال اختيار من متعدد و3 أسئلة مقالية.

التاريخ 46 سؤالًا، منها 44 سؤالًا اختيار من متعدد وسؤالان مقاليان، والدرجات موزعة بين سؤال بدرجة وسؤال بدرجتين.

الجغرافيا 42 سؤالًا، تشمل 3 أسئلة مقالية بدرجتين لكل منها، و39 سؤالًا اختيار من متعدد.

الإحصاء 35 سؤالًا، منها 33 سؤال اختيار من متعدد وسؤالان مقاليان، موزعة بين 10 أسئلة بدرجة واحدة و23 سؤالًا بدرجتين، وتصل الدرجة النهائية للمادة إلى 60 درجة.

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