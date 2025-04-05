siteName
رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
ads
ads
ads

أخبار التعليم

فتح باب التسجيل لطلاب الثانوية العامة 2025 بالجامعات الخاصة

الثانوية العامة 2025
الثانوية العامة 2025

يبحث طلاب  الثانوية العامة 2025 طريقة التسجيل في الجامعات الخاصة بعد إعلانها فتح باب التقديم المبكر للالتحاق بكلياتها المختلفة للعام الدراسي 2025-2026، ويأتي ذلك ضمن استعداداتها المبكرة لتنسيق القبول بالجامعات. 

ويستعرض موقع "الموجز" التفاصيل بشأن إجراءات التقديم في الجامعات الخاصة لطلاب الثانوية العامة 2025 حيث تأتي هذه الإجراءات لإتاحة الفرصة للطلاب الراغبين في حجز أماكنهم بالكليات المختلفة، سواء من طلاب الثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية، بالإضافة إلى طلاب الثانوية الأزهرية، ومدارس النيل، ومدارس المتفوقين.

الثانوية العامة 2025

التقديم في الجامعات الخاصة لطلاب الثانوية العامة 2025

وأكدت مصادر مطلعة داخل الجامعات الخاصة والأهلية في تصريحات صحفية، أن التسجيل المبكر لا يُعد قبولًا نهائيًا لطلاب الثانوية العامة 2025 أو للشهادات الأخرى المطلوبة، بل يُمثل أسبقية حجز مشروطة بتحقيق الحد الأدنى للقبول الذي سيُعلن لاحقًا.

موعد القبول في الجامعات الخاصة 2025

وأشارت المصادر إلى أن الجامعات الخاصة تقبل الطلاب بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2025 للطلاب المصريين، أو خلال شهر مايو المقبل بالنسبة لطلاب الشهادات الدولية والعربية.

لا يفوتك

موعد بداية امتحانات الثانوية العامة 2025.. بالجدول الزمني

التعليم تعفي طلاب الثانوية العامة الوافدين من امتحان اللغة الأجنبية الثانية 2025

ولفتت المصادر أن الجامعات الخاصة  فتحت باب التقديم من خلال مواقعها الإلكترونية الرسمية لطلاب الثانوية العامة 2025 ولجميع الشهادات المطلوبة، مع التنبيه على أن التقديم يتم بشكل مباشر دون أي تدخل من مكاتب تنسيق أو وسطاء. 

تنسيق الجامعات الخاصة للثانوية العامة 2024 

حدد المجلس الأعلى للجامعات تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية العام الماضي لطلاب الثانوية العامة 2024 وهي كالتالي: 

  • بلغ الحد الأدنى للقبول في كلية الطب البشري 79%، بينما جاء تنسيق كلية طب الأسنان عند 77%.
  • وحددت نسبة 75% كحد أدنى للالتحاق بكلية العلاج الطبيعي، و71% لكلية الصيدلة.  أما كلية الطب البيطري فبلغ الحد الأدنى للقبول بها 67%، في حين وصلت نسبة القبول بكليات الهندسة إلى 68%.
  • وبالنسبة لكلية علوم الحاسب، فتم تحديد الحد الأدنى للالتحاق بها بنسبة 60%.
الثانوية العامة 2025

مواعيد امتحانات الثانوية العامة 2025 

تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2025 للنظامين الجديد والقديم بالإضافة إلى مدارس المتفوقين التكنولوجية يوم الأحد الموافق 15 يونيو وتستمر حتى يوم 10 يوليو من العام الحالي.

اقرأ أيضًا 

موعد امتحانات نهاية العام بالأزهر 2025.. بالجداول الرسمية

رابط التقييمات الأسبوعية 2025 لجميع الطلاب بعد عودة الدراسة

لا يفوتك

هل تعقد امتحانات الثانوية العامة 2025 بالجامعات بعد موافقتها؟

جدول امتحانات الثانوية العامة 2025.. امتحانات جميع الشعب

مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2025 للنظام الجديد
تم نسخ الرابط