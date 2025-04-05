فتح باب التسجيل لطلاب الثانوية العامة 2025 بالجامعات الخاصة

يبحث طلاب الثانوية العامة 2025 طريقة التسجيل في الجامعات الخاصة بعد إعلانها فتح باب التقديم المبكر للالتحاق بكلياتها المختلفة للعام الدراسي 2025-2026، ويأتي ذلك ضمن استعداداتها المبكرة لتنسيق القبول بالجامعات.

ويستعرض موقع "الموجز" التفاصيل بشأن إجراءات التقديم في الجامعات الخاصة لطلاب الثانوية العامة 2025 حيث تأتي هذه الإجراءات لإتاحة الفرصة للطلاب الراغبين في حجز أماكنهم بالكليات المختلفة، سواء من طلاب الثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية، بالإضافة إلى طلاب الثانوية الأزهرية، ومدارس النيل، ومدارس المتفوقين.

الثانوية العامة 2025

التقديم في الجامعات الخاصة لطلاب الثانوية العامة 2025

وأكدت مصادر مطلعة داخل الجامعات الخاصة والأهلية في تصريحات صحفية، أن التسجيل المبكر لا يُعد قبولًا نهائيًا لطلاب الثانوية العامة 2025 أو للشهادات الأخرى المطلوبة، بل يُمثل أسبقية حجز مشروطة بتحقيق الحد الأدنى للقبول الذي سيُعلن لاحقًا.

موعد القبول في الجامعات الخاصة 2025

وأشارت المصادر إلى أن الجامعات الخاصة تقبل الطلاب بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2025 للطلاب المصريين، أو خلال شهر مايو المقبل بالنسبة لطلاب الشهادات الدولية والعربية.

ولفتت المصادر أن الجامعات الخاصة فتحت باب التقديم من خلال مواقعها الإلكترونية الرسمية لطلاب الثانوية العامة 2025 ولجميع الشهادات المطلوبة، مع التنبيه على أن التقديم يتم بشكل مباشر دون أي تدخل من مكاتب تنسيق أو وسطاء.

تنسيق الجامعات الخاصة للثانوية العامة 2024

حدد المجلس الأعلى للجامعات تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية العام الماضي لطلاب الثانوية العامة 2024 وهي كالتالي:

بلغ الحد الأدنى للقبول في كلية الطب البشري 79%، بينما جاء تنسيق كلية طب الأسنان عند 77%.

وحددت نسبة 75% كحد أدنى للالتحاق بكلية العلاج الطبيعي، و71% لكلية الصيدلة. أما كلية الطب البيطري فبلغ الحد الأدنى للقبول بها 67%، في حين وصلت نسبة القبول بكليات الهندسة إلى 68%.

وبالنسبة لكلية علوم الحاسب، فتم تحديد الحد الأدنى للالتحاق بها بنسبة 60%.

الثانوية العامة 2025

مواعيد امتحانات الثانوية العامة 2025

تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2025 للنظامين الجديد والقديم بالإضافة إلى مدارس المتفوقين التكنولوجية يوم الأحد الموافق 15 يونيو وتستمر حتى يوم 10 يوليو من العام الحالي.

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