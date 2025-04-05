وزارة التربية والتعليم تكشف تفاصيل درجات الثانوية العامة 2025 وآليات التصحيح الإلكتروني

درجات امتحانات الثانوية العامة وطريقة التصحيح.. شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على استمرار الإستعدادات لإمتحانات الثانوية العامة 2025، موضحة أن عدد الأسئلة في كل امتحان سوف يكون متوافقًا تمامًا مع كافة الدرجات المخصصة لكل مادة، ولفتت إلى أن هناك أسئلة مخصصة لها درجة واحدة، وأخرى درجتان، وذلك يكون حسب طبيعة المادة، وهذا ما يوضحه لكم موقع الموجز فيما يلي.

تفاصيل مستجدات درجات امتحانات الثانوية العامة 2025

درجات الثانوية العامة وآليات التصحيح الإلكتروني

ولقد حددت الوزارة الدرجات النهائية لمواد الثانوية العامة على النحو الآتي:

• اللغة العربية: 80 درجة.

• الفيزياء: 60 درجة.

• الكيمياء: 60 درجة.

• الأحياء: 60 درجة.

• اللغة الأجنبية الأولى: 60 درجة.

• الرياضيات: 60 درجة.

• التاريخ: 60 درجة.

• الجغرافيا: 60 درجة.

• الإحصاء: 60 درجة.

ولقد أوضحت أن نسبة النجاح في أي مادة تكون 50% من الدرجة النهائية.

ولفتت وزارة التربية والتعليم إلى أنه عقب إعادة هيكلة الثانوية العامة، أصبح المجموع النهائي لطلاب النظام الجديد 320 درجة فقط، وذلك مقارنة بـ 410 درجات لطلاب النظام القديم من المؤجلين والراسبين.

ويعود هذا التعديل إلى خفض عدد المواد الدراسية المضافة للمجموع من 7 مواد إلى 5 فقط، عقب دمج بعض المواد وخروج أخرى من المجموع، وذلك بالإضافة إلى إلغاء مواد مثل الفلسفة والمنطق وعلم النفس والاجتماع بالنسبة لطلاب الشعبة الأدبية.

وأكدت الوزارة على أن خفض مجموع الدرجات إلى 320 لا يؤثر على تنسيق القبول بالجامعات، موضحة أن القبول يتم ووفقاً لدرجات الفعلية التي يحصل عليها الطالب، وليس على أساس النسبة المئوية من إجمالي الدرجات.

وأوضحت أيضاً وزارة التربية والتعليم أن عملية التصحيح تتم بالكامل بشكل إلكتروني، سواء للأسئلة المقالية أو الاختيار من متعدد، وهذا بناءً على نماذج إجابة محددة، ويتم تصحيح الأسئلة المقالية من خلال معلمي الصف الثالث الثانوي عبر أجهزة التابلت.

وزارة التربية والتعليم توضح تصحيح امتحانات الثانوية العامة

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