التعليم تحدد مجموع مواد الثانوية العامة 2025 رسميًا

يبحث طلاب الصف الثالث الثانوي عن مجموع مواد الثانوية العامة 2025 مع اقتراب الامتحانات والتي ستبدأ يوم 15 يونيو وتستمر حتى 10 يوليو من العام الحالي، ويأتي هذا بعد الانتهاء من تسجيل الاستمارات الإلكترونية.

ويستعرض موقع "الموجز" التفاصيل بشأن مجموع مواد الثانوية العامة 2025 حيث حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وفقًا للنظام الجديد حيث أصبح درجة 320 درجة لجميع الشعب الدراسية، حيث جاءت توزيعة الدرجات وفقًا لما يلي:

الثانوية العامة

مجموع مواد الثانوية العامة علمي علوم

اللغة العربية: 80 درجة

اللغة الأجنبية الأولى: 60 درجة

الأحياء: 60 درجة

الكيمياء: 60 درجة

الفيزياء: 60 درجة

مجموع مواد الثانوية العامة علمي رياضة

اللغة العربية: 80 درجة

اللغة الأجنبية الأولى: 60 درجة

الرياضيات: 60 درجة

الكيمياء: 60 درجة

الفيزياء: 60 درجة

مجموع مواد الثانوية العامة الشعبة الأدبية

اللغة العربية: 80 درجة

اللغة الأجنبية الأولى: 60 درجة

التاريخ: 60 درجة

الجغرافيا: 60 درجة

الإحصاء: 60 درجة

الثانوية العامة

الفئات المؤهلة للتقدم في امتحانات الثانوية العامة 2025

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الفئات التي يحق لها التقدم في امتحانات الثانوية العامة 2025 لهذا العام، حيث تشمل:

الطلاب المقيدين حاليًا بالصف الثالث الثانوي، سواء في الشعبة العلمية أو الأدبية، للعام الدراسي 2024/2025.

الطلاب الذين اجتازوا الصف الثاني الثانوي في أعوام سابقة ولم يسبق لهم تسجيل استمارة التقديم للامتحانات.

المواد الدراسية المقررة لطلاب الثانوية العامة 2025

أعلنت وزارة التربية والتعليم قائمة المواد الدراسية التي سيؤدي الطلاب امتحانات الثانوية العامة 2025 وفقًا للنظام التعليمي الجديد، وذلك على النحو التالي:

مواد الشعبة الأدبية اللغة العربية اللغة الأجنبية الأولى التاريخ الجغرافيا الإحصاء

مواد شعبة علمي علوم اللغة العربية اللغة الأجنبية الأولى الأحياء الكيمياء الفيزياء مواد شعبة علمي رياضة اللغة العربية اللغة الأجنبية الأولى الرياضيات الكيمياء الفيزياء.

المواد التي لا تُضاف للمجموع اللغة الأجنبية الثانية التربية الرياضية التربية الوطنية

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