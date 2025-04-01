موعد امتحانات الثانوية العامة 2025 للنظامين الجديد والقديم.. اعرف الجدول

موعد امتحانات الثانوية العامة 2025 للنظامين الجديد والقديم.. تعد امتحانات الثانوية العامة 2025 من أهم المراحل الدراسية في حياة الطلاب في مصر، حيث تحدد هذه الامتحانات مستقبلهم الأكاديمي والمهني.

ومع اقتراب امتحانات الثانوية العامة 2025، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن موعد امتحانات الثانوية العامة 2025 للنظامين الجديد والقديم.

موعد امتحانات الثانوية العامة 2025 للنظامين الجديد والقديم

وفيما يلي ،يعرض لكم الموجز موعد امتحانات الثانوية العامة 2025 للنظامين الجديد والقديم .

موعد امتحانات الثانوية العامة 2025 للنظامين الجديد والقديم

من المقرر أن تبدأ امتحانات الثانوية العامة لعام 2025 يوم الأحد 15 يونيو 2025، حيث ستبدأ أولى الامتحانات بمادة التربية الدينية ثم التربية الوطنية، أما بالنسبة لطلاب النظام الجديد، ستستمر الامتحانات حتى الخميس 10 يوليو 2025، حيث تشمل مواد مثل الفيزياء والكيمياء والعديد من المواد الأخرى التي تميز النظام الجديد في ترتيب المواد الدراسية.

أما طلاب النظام القديم فسيبدأون الامتحانات بنفس التاريخ، ولكن مع جدول مختلف يشمل مواد مثل الاقتصاد والإحصاء والرياضيات البحتة، وتنتهي الامتحانات يوم الخميس 10 يوليو 2025، حيث تتنوع المواد بين الفيزياء، الكيمياء، الجغرافيا وغيرها.

تفاصيل موعد امتحانات الثانوية العامة 2025 النظام الجديد

يتميز النظام الجديد بالتركيز على التعليم التفاعلي والاعتماد على الاختبارات الإلكترونية بالإضافة إلى تقليل الوزن النسبي للامتحانات في نهاية العام، حيث يتم تقويم الطلاب خلال العام الدراسي بشكل مستمر، ويعتمد هذا النظام على التقييم المستمر، مما يخفف الضغط على الطلاب ويجعل العملية التعليمية أكثر تفاعلية ومتنوعة.

بداية امتحانات الثانوية العامة

الأحد 15 يونيو التربية الدينية والتربية الوطنية

الثلاثاء 17 يونيو اللغة الأجنبية الثانية

الأحد 22 يونيو اللغة العربية

الخميس 26 يونيو الفيزياء لشعبة العلمي والرياضة والتاريخ للشعبة الأدبية

الأحد 29 يونيو اللغة الأجنبية الأولى

الخميس 3 يوليو الكيمياء الشعبة العلمي والرياضة والجغرافيا للشعبة الأدبية

الأحد 6 يوليو الرياضيات البحتة للشعبة الرياضية

الخميس 10 يوليو الرياضيات التطبيقية والإحصاء لشعبة الرياضة والأحياء لشعبة العلمي

جدول امتحانات الثانوية العامة النظام القديم

الأحد 15 يونيو التربية الدينية والتربية الوطنية

الثلاثاء 17 يونيو الاقتصاد والإحصاء

الأحد 22 يونيو اللغة العربية

الثلاثاء 24 يونيو اللغة الأجنبية الثانية

الخميس 26 يونيو الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية

الأحد 29 يونيو اللغة الأجنبية الأولى

الثلاثاء 1 يوليو الرياضيات البحتة تفاضل وتكامل

الخميس 3 يوليو الكيمياء للشعبة العلمية والجغرافيا للشعبة الأدبية

الأحد 6 يوليو الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة العلمي الرياضيات البحتة وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية

الثلاثاء 8 يوليو الرياضيات التطبيقية الديناميكا

الخميس 10 يوليو الأحياء لشعبة العلمي الاستاتيكا للشعبة الرياضية والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية

الأبعاد النفسية والاستعداد للامتحانات

تعتبر الامتحانات مرحلة حاسمة في حياة الطلاب، مما يسبب لهم الكثير من التوتر والضغط النفسي، ولذلك، من المهم أن يكون لدى الطلاب استراتيجية تحضير جيدة تشمل وقتًا مناسبًا للدراسة والراحة، ويُنصح الطلاب باتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة بانتظام لضمان الحفاظ على صحتهم الجسدية والعقلية أثناء فترة الامتحانات.

وتُعتبر امتحانات الثانوية العامة 2025 فرصة مهمة للطلاب في النظامين الجديد والقديم لإثبات مستواهم الدراسي، ويجب عليهم الاستعداد بشكل جيد لتحقيق أفضل النتائج، كما أن العناية بالجانب النفسي والصحي تساهم في تحسين الأداء الأكاديمي.

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