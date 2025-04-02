التعليم تعفي طلاب الثانوية العامة الوافدين من امتحان اللغة الأجنبية الثانية 2025

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه تم إعفاء فئات معينة من طلاب الثانوية العامة 2025 من آداء امتحان اللغة الأجنبية الثانية .

ويعرض الموجز، أن فئات الطلاب المعفيين من آداء امتحان اللغة الأجنبية الثانية تتمثل فيما يلي :

الطلاب المعفون من اداء امتحان الإنجليزي

- الطلاب الوافدين الحق في الاعفاء من الامتحان في اللغة الأجنبية الثانية عند التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2025 إذا كان الطالب قد إلتحق بالصف الثاني الثانوي مباشرة ، ولم يدرس اللغة الثانية في الصف الأول الثاني ويرفق باستمارة التقدم للامتحان طلب الاعفاء

الطلاب المصريون الذين يدرسون فى بلاد لاتدرس اللغة الاجتبية

الطلاب المصريون الذين يدرسون في بلاد لا تدرس بها اللغة الأجنبية الثانية

ويجوز اعفاؤهم من امتحان اللغة الأجنبية الثانية فيها وذلك على النحو التالي :

أن يكون الطالب قد اجتاز بنجاح الصف المناظر للصف الثاني الثانوي العام المصري في دولة لا تدرس فيها لغة اجنبية ثانية وإلتحق بالمدارس المصرية في الصف الثالث الثانوي ، وفي هذه الحالة يتقدم الطالب إلى مدرسته بطلب للإعفاء من اللغة الثانية يرسل إلى المديرية " شئون الطلبة والامتحانات "لبحث مدى أحقية الطالب في الاعفاء من الامتحان فيها ويرفق طلب الاعفاء بإستمارة التقدم لـ امتحانات الثانوية العامة 2025.

التعليم تعفي هؤلاء الطلاب من امتحان اللغة الأجنبية الثانية

نجاح الطالب يمنح شهادة الثانوية

عند نجاح الطالب يمنح شهادة الثانوية العامة 2025 يكتب في خانة اللغة الأجنبية الثانية (معفي) ويخفض تبعا لذلك المجموع الكلي للدرجات بما يعادل الدرجات المخصصة لمادة اللغة الأجنبية الثانية.

جدول امتحانات الثانوية العامة أدبى نظام قديم



الأحد 15 يونيو 2025 : التربية الدينية + التربية الوطنية

الثلاثاء 17 يونيو 2025 : الاقتصاد + الإحصاء

الأحد 22 يونيو 2025 : اللغة العربية

الثلاثاء 24 يونيو 2025 : اللغة الأجنبية الثانية

الخميس 26 يونيو 2025 : التاريخ ( أدبي)

الأحد 29 يونيو 2025 : اللغة الأجنبية الأولى

الخميس 3 يوليو 2025 : الجغرافيا ( أدبي)

الأحد 6 يوليو 2025 : علم النفس والاجتماع ( ادبي)

الخميس 10 يوليو 2025 : الفلسفة والمنطق ( أدبي)

امتحانات الثانويه العامه أدبى النظام الجديد

الأحد 15 يونيو 2025 : التربية الدينية + التربية الوطنية

الثلاثاء 17 يونيو 2025 : اللغة الأجنبية الثانية

الأحد 22 يونيو 2025 : اللغة العربية

الخميس 26 يونيو 2025 : التاريخ

الأحد 29 يونيو 2025 : اللغة الأجنبية الأولى

الخميس 3 يوليو 2025 : الجغرافيا

الخميس 10 يوليو 2025 : الإحصاء.

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