عاجل.. التعليم تكشف المحظورات داخل لجان امتحانات الثانوية العامة

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بيانًا يتضمن قائمة بالمحظورات التي يُمنع على طلاب الثانوية العامة اصطحابها داخل لجان الامتحانات، وذلك لضمان سير الامتحانات بنزاهة ودون أي تجاوزات. ويكشف الموجز ابرز هذه المحظورات.

الممنوعات داخل اللجان



شملت قائمة المحظورات جميع الأجهزة الإلكترونية مثل الهواتف المحمولة، السماعات، الساعات الذكية والإلكترونية، حيث أكدت الوزارة أن مجرد حيازة الهاتف داخل اللجنة يُعد جريمة، حتى لو كان مغلقًا. كما يمنع دخول أجهزة التابلت أو الآلات الحاسبة غير المصرح بها. ولم تقتصر التعليمات على الطلاب فقط، بل شددت الوزارة على منع الملاحظين أيضًا من حمل الهواتف داخل اللجان.

كما حذّرت الوزارة الطلاب من اصطحاب أي وسيلة غش، بما في ذلك المراجعات أو الكتب الدراسية، مع التأكيد على ضرورة نقل جميع الإجابات إلى ورقة "البابل شيت"، حيث إن أي إجابة تُكتب داخل ورقة الأسئلة لن يُعتد بها.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2025

1. طلاب النظام الجديد:

الأحد 15 يونيو: التربية الدينية والتربية الوطنية

الثلاثاء 17 يونيو: اللغة الأجنبية الثانية

الأحد 22 يونيو: اللغة العربية

الخميس 26 يونيو: الفيزياء والتاريخ

الأحد 29 يونيو: اللغة الأجنبية الأولى

الخميس 3 يوليو: الكيمياء والجغرافيا

الأحد 6 يوليو: الرياضيات البحتة

الخميس 10 يوليو: الرياضيات التطبيقية – الإحصاء – الأحياء



2. طلاب النظام القديم:

الأحد 15 يونيو: التربية الدينية والوطنية

الثلاثاء 17 يونيو: الاقتصاد والإحصاء

الأحد 22 يونيو: اللغة العربية

الثلاثاء 24 يونيو: اللغة الأجنبية الثانية

الخميس 26 يونيو: الفيزياء والتاريخ

الأحد 29 يونيو: اللغة الأجنبية الأولى

الثلاثاء 1 يوليو: الرياضيات البحتة (تفاضل وتكامل)

الخميس 3 يوليو: الكيمياء والجغرافيا

الأحد 6 يوليو: الجيولوجيا – الرياضيات البحتة – علم النفس والاجتماع

الثلاثاء 8 يوليو: الرياضيات التطبيقية (ديناميكا)

الخميس 10 يوليو: الأحياء – الاستاتيكا – الفلسفة والمنطق



3. طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM):

الأحد 15 يونيو: التربية الدينية والتربية الوطنية

الخميس 19 يونيو: اختبار الاستعداد للجامعات (اللغة العربية) – مقاييس المفاهيم (اللغة العربية)

الأحد 22 يونيو: اختبار القبول بالجامعات (اللغة الإنجليزية)

الثلاثاء 24 يونيو: مقاييس المفاهيم (الكيمياء)

الخميس 26 يونيو: مقاييس المفاهيم (اللغة الإنجليزية)

الأحد 29 يونيو: استعداد القبول بالجامعات + مقاييس المفاهيم (اللغة الأجنبية الثانية)

الثلاثاء 1 يوليو: مقاييس المفاهيم (الفيزياء)

الخميس 3 يوليو: اختبار الاستعداد للجامعات (الكيمياء والفيزياء)

الأحد 6 يوليو: مقاييس المفاهيم (جيولوجيا – رياضيات تطبيقية)

الثلاثاء 8 يوليو: استعداد القبول بالجامعات (الأحياء – الجيولوجيا) – اختبار الاستعداد (الرياضيات)

الخميس 10 يوليو: مقاييس المفاهيم (الأحياء – الرياضيات البحتة)



بهذه الإجراءات المشددة، تسعى وزارة التربية والتعليم إلى توفير بيئة امتحانية عادلة تضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.