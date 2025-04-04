خفض الكوليسترول بطرق طبيعية.. كيف تحافظ على توازنه في جسمك؟

رغم أن الكوليسترول عنصر أساسي لبقاء الجسم على قيد الحياة، إلا أن ارتفاع مستوياته قد يشكل خطرًا صحيًا. الحل الأمثل يكمن في تقليل تناول الكوليسترول نفسه، والحد من استهلاك الدهون المشبعة والسكريات، مما يساعد في ضبط مستوياته بشكل طبيعي. ويرصد الموجز التفاصيل في التقرير التالي.

وجبات خفيفة لصحة قلبك: الفواكه والمكسرات

يمكن أن تكون الفواكه، وخاصة التوت، خيارًا مثاليًا لخفض الكوليسترول، فهي غنية بالألياف وخالية تمامًا من الكوليسترول والدهون المشبعة.

أما المكسرات، فهي ليست فقط غنية بالألياف ولكنها أيضًا تحتوي على الدهون غير المشبعة الصحية، مما يجعلها وجبة خفيفة مثالية تساعدك على الشعور بالشبع لفترة أطول.

البروتين الصحي: البديل الأفضل للمحافظة على توازن الكوليسترول

يعد البروتين عنصرًا أساسيًا يمنحك الشعور بالشبع ويقلل من الحاجة لتناول الأطعمة الغنية بالكوليسترول. للحصول على مصادر بروتين صحية ومنخفضة الكوليسترول، جرب:

الفاصوليا السوداء والفاصوليا الحمراء

الحمص

فول الصويا

العدس

التوفو



الحبوب الكاملة: سلاحك السري لمقاومة الكوليسترول

بفضل محتواها العالي من الألياف، تساعد الحبوب الكاملة على تقليل امتصاص الجسم للدهون والكوليسترول من الطعام. من بين أفضل الخيارات الصحية:

الحبوب القديمة مثل الكينوا، الفارو، الأمارانث

الأرز البني

الشوفان المقطوع بالفولاذ أو المدلفن

خبز القمح الكامل (وتجنب الخلط بينه وبين الخبز متعدد الحبوب أو الذي يحتوي على البذور)



باتباع هذه العادات الغذائية الصحية، يمكنك خفض مستويات الكوليسترول بشكل طبيعي، وتعزيز صحة قلبك وجسمك بشكل عام.

اقرأ أيضًا :





