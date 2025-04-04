ميرنا نور الدين تكشف كواليس مشهد أكشن مع أحمد العوضي

كشفت الفنانة ميرنا نور الدين عن تعرضها لإصابة حقيقية أثناء تصوير أحد مشاهد الحركة في مسلسل "فهد البطل"، مؤكدة أن الواقعية المفرطة في المشهد جعلته يترك أثرًا جسديًا واضحًا عليها. ويرصد الموجز تصريحات ميرنا نور الدين.

"العوضي بيضرب بجد" – حقيقة أم خرافة؟

خلال لقائها في برنامج "الراديو بيضحك" مع الإعلامية فاطمة مصطفى على إذاعة الراديو 9090، تحدثت ميرنا عن المشهد الذي جمعها بالفنان أحمد العوضي، حيث كشفت قائلة:

"البعض يعتقد أن العوضي لا يضرب بجد في المشاهد، لكن الحقيقة أنه يضرب الجميع بلا استثناء، ولكن بتقنيات خاصة تجعله يبدو واقعياً دون أن يكون مؤذياً."

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خاتم في غير موضعه.. والتجربة الصعبة

وأوضحت ميرنا أن أحد المشاهد تسبب في إصابة مباشرة بوجهها بسبب خاتم كان يرتديه العوضي، قائلة:

"المَسْكة كانت أقوى من الضربة نفسها، وعندما صفعني بالقلم قال لي: 'محتاجك تعيشي اللحظة'… وبالفعل، عشت التجربة بكل تفاصيلها بعد انتهاء المشهد."

من كواليس مسلسل فهد البطل

العوضي.. شريك نجاح لا يركز على نفسه فقط

أما عن التعاون مع العوضي، فقد أشادت ميرنا بأسلوبه، مؤكدة:

"هو ليس من النوع الذي يهتم بأدائه فقط، بل يحرص على أن يكون كل مشهد في أفضل صورة لكل المشاركين فيه. هذه ليست المرة الأولى التي أعمل معه، لكنها كانت تجربة مختلفة وقوية."

كواليس مليئة بالمرح والاحترافية

تطرقت ميرنا أيضاً إلى أجواء الكواليس، مشيرة إلى أن العوضي كان يناقش تفاصيل المشهد معهم باستمرار، مضيفة:

"كان دائم المزاح معنا، سواء مع كارولين عزمي أو عصام السقا، وهو ما جعل أجواء التصوير أكثر راحة وإبداعاً."

نجوم العمل وفريق الإبداع

يُذكر أن مسلسل "فهد البطل" يضم نخبة من النجوم، أبرزهم أحمد العوضي، أحمد عبدالعزيز، محمود البزاوي، لوسي، كارولين عزمي، يارا السكري، وعصام السقا، وهو من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبدالسلام.

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