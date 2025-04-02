إيرادات أفلام عيد الفطر تتجاوز 34 مليون جنيه خلال 3 أيام

واصلت الأفلام المصرية المنافسة في موسم عيد الفطر السينمائي تحقيق أرقام قياسية، حيث بلغت إيراداتها الإجمالية خلال الأيام الثلاثة الأولى من العرض 34 مليونًا و522 ألف جنيه. واستحوذ فيلم "سيكو سيكو" على النصيب الأكبر من الإيرادات، محققًا أمس وحده 13 مليونًا و539 ألف جنيه، بزيادة 58% عن اليوم السابق، ليصل إجمالي إيراداته إلى 24 مليونًا و91 ألف جنيه، ما يعادل بيع 188 ألفًا و144 تذكرة. ويكشف الموجز تفاصيل أفلام عيد الفطر المبارك 2025 في التقرير التالي.

تفاصيل فيلم "سيكو سيكو"

الفيلم من تأليف محمد الدباح وإخراج عمر المهندس، ويضم نخبة من النجوم بينهم عصام عمر، طه دسوقي، علي صبحي، تارا عماد، وديانا هشام، إضافة إلى ظهور خاص لكل من باسم سمرة وخالد الصاوي. تدور أحداث الفيلم حول شابين يتورطان في مشكلة تقودهما إلى منعطفات خطيرة، حيث يحاولان بشتى الطرق الخروج منها بأقل الخسائر.

تفاصيل فيلم "الصفا الثانوية بنات"

في المرتبة الثانية جاء فيلم "الصفا الثانوية بنات" بإيرادات بلغت 3 ملايين و689 ألف جنيه يوم أمس، بزيادة 20% عن اليوم السابق، ليصل إجمالي ما حققه إلى 7 ملايين و49 ألف جنيه، بما يعادل 64 ألفًا و395 تذكرة مباعة. الفيلم من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد، وإخراج عمرو صلاح، وبطولة علي ربيع، أوس أوس، وسارة الشامي، بمشاركة عدد من الأسماء اللامعة مثل بيومي فؤاد، محمد ثروت، وهالة فاخر. وتدور أحداثه حول شخصية "هشام أبو طويلة"، الذي يجد نفسه مضطرًا لتدريب فريق كرة سلة نسائي بمدرسة للبنات، رغم كرهه للتعامل مع النساء، في محاولة لإنقاذ المدرسة من الإفلاس.

أما المركز الثالث، فقد كان من نصيب فيلم "نجوم الساحل"، الذي حقق أمس مليونًا و333 ألف جنيه، بزيادة 26% عن اليوم السابق، ليصل إجمالي إيراداته خلال ثلاثة أيام إلى 2 مليون و597 ألف جنيه، بعد بيع 23 ألفًا و422 تذكرة. الفيلم من تأليف محمد جلال وكريم يوسف، وإخراج رؤوف السيد، وبطولة أحمد داش، مايان السيد، وعلي صبحي، ويروي قصة حب تجمع بين شاب وفتاة، حيث يسافر الشاب إلى الساحل الشمالي برفقة صديقه في رحلة مليئة بالمفارقات والتحديات للوصول إلى حبيبته.

وفي المركز الرابع جاء فيلم "فار بـ7 أرواح"، محققًا 420 ألف جنيه، بزيادة 27% عن اليوم السابق، ليصل إجمالي مبيعات التذاكر إلى 6 آلاف و451 تذكرة خلال ثلاثة أيام عرض. الفيلم، الذي حمل سابقًا اسم "الميت ده بتاع مين؟"، من تأليف محمد شيبة وإخراج شادي علي، وبطولة أحمد فتحي، فرح الزاهد، وويزو، ويقدم جرعة كوميدية عبر سبع قصص مترابطة تدور حول جثة غامضة تتنقل بين الشخصيات، متسببة في سلسلة من المواقف الطريفة والفوضوية.

بهذه الأرقام، يواصل موسم عيد الفطر السينمائي تحقيق انتعاشة قوية في دور العرض، مع توقعات بمزيد من المنافسة والإيرادات خلال الأيام المقبلة.

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