إيرادات أفلام عيد الفطر 2025..سيكو سيكو يتصدر و"فار بـ7 أرواح" في المؤخرة

مع بداية موسم أفلام عيد الفطر المبارك لعام 2025، شهدت شباك التذاكر منافسة شديدة بين أربعة أفلام سينمائية مختلفة، حيث تصدَّر فيلم "سيكو سيكو" إيرادات شباك التذاكر في أول أيام العيد، بينما جاء فيلم "فار بـ7 أرواح" في آخر القائمة، بعد أن تنافس الجمهور على حضور هذه الأعمال التي تنوعت بين الكوميديا والمغامرة، ويرصد الموجز إيرادات أفلام العيد.

فيلم سيكو سيكو يتصدر شباك التذاكر

تصدر فيلم "سيكو سيكو" قائمة الإيرادات في أول أيام عيد الفطر المبارك، محققًا 8 ملايين و544 ألف جنيه مصري في يومه الأول من العرض، ليصل إجمالي إيراداته إلى 10 ملايين و544 ألف جنيه في اليومين الأول والثاني من العرض. الفيلم الذي يحمل طابعًا كوميديًا مثيرًا، تدور أحداثه حول شابين من أسرة متوسطة يواجهان مغامرة غير متوقعة بعد أن يرثا بضاعة غير مشروعة من عمهما المتوفى. الفيلم يجمع بين التشويق والكوميديا، وتتكشف الأحداث بطريقة مرحة ولكن مشوقة حينما يكتشف الشابان أن الميراث الذي حصلا عليه ليس سوى بضاعة تهريب، وفي محاولتهما للتخلص من تلك البضاعة، يطلقان لعبة إلكترونية تحمل اسم "سيكو سيكو"، ما يؤدي إلى دخولهم في مواقف معقدة مع عصابة خطيرة.

الفيلم من إخراج عمر المهندس، وبطولة عصام عمر، طه دسوقي، علي صبحي، باسم سمرة، خالد الصاوي، وتارا عماد، ليحقق النجاح الكبير الذي جعل الجماهير تتوافد على دور العرض لمشاهدته.

فيلم الصفا ثانوية بنات في المركز الثاني

أما فيلم "الصفا ثانوية بنات"، الذي جاء في المركز الثاني من حيث الإيرادات، فقد حقق يوم الإثنين الماضي إيرادات وصلت إلى 3 ملايين و37 ألف جنيه. الفيلم يروي قصة شاب صعيدي (علي ربيع) يسافر إلى القاهرة ويواجه سلسلة من المواقف الكوميدية التي تجمعه مع شخصيات متعددة، ونجح الفيلم في جذب الجمهور لما يتمتع به من مواقف فكاهية تتعلق بحياة الشباب في المجتمع المصري.

يشارك في البطولة إلى جانب علي ربيع كل من أوس أوس، محمد ثروت، هالة فاخر، وسارة الشامي، تأليف وليد أبو المجد وأمين جمال، وإخراج عمرو صلاح.

فيلم نجوم الساحل في المركز الثالث

جاء فيلم "نجوم الساحل" في المركز الثالث، محققًا 1 مليون و53 ألف جنيه في يوم الإثنين، ليصل إجمالي إيراداته إلى 1 مليون و264 ألف جنيه بعد يومين من عرضه. الفيلم يدمج بين الدراما والكوميديا، ويروي قصة مجموعة من الشباب الذين يحاولون إحياء حفل في الساحل الشمالي، ويجسد الفيلم أجواء الساحل الصيفية ويشمل العديد من المواقف المضحكة والصراعات الشبابية. الفيلم من بطولة أحمد داش، مايان السيد، علي صبحي، وأحمد عبد الحميد.

فيلم فار بـ7 أرواح في المركز الرابع

وفي المركز الأخير جاء فيلم "فار بـ7 أرواح"، الذي حقق في أول أيام العيد إيرادات بلغت 329 ألف جنيه فقط. يتتبع الفيلم مجموعة من الشخصيات المختلفة التي يتشابك مصيرها حول جثة غامضة، في سياق كوميدي مليء بالمفاجآت، رغم التوقعات العالية، لم ينجح الفيلم في جذب أعداد كبيرة من الجمهور، ما جعله في ذيل قائمة الأفلام في موسم عيد الفطر. الفيلم من بطولة أحمد فتحي، سليمان عيد، إدوارد، ندى موسى، ويزو، وفرح الزاهد، وهو من إخراج شادي علي.

نظرة عامة على المنافسة في موسم عيد الفطر

يتضح من ترتيب الإيرادات أن هذا الموسم من أفلام عيد الفطر 2025 قد شهد سيطرة واضحة للأعمال الكوميدية، حيث تميزت أفلام "سيكو سيكو" و"الصفا ثانوية بنات" بحضور قوي في شباك التذاكر، بينما لم ينجح الفيلم "فار بـ7 أرواح" في ترك أثر ملموس على الجمهور، كما يظهر غياب نجوم السينما الكبار لصالح الوجوه الشابة التي سيطرت على هذه الأعمال، ما يشير إلى تحول واضح في صناعة السينما المصرية نحو الجيل الجديد من الفنانين.

يبقى أن نترقب الأيام القادمة لمعرفة كيف سيتغير ترتيب الإيرادات في ضوء تفاعل الجمهور مع هذه الأعمال.

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