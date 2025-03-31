أفلام عيد الفطر 2025.. قائمة بأبرز الأعمال الكوميدية والتشويقية المنتظرة

ينتظر عشاق السينما موسم عيد الفطر 2025 بفارغ الصبر، حيث سيشهد هذا الموسم منافسة قوية بين مجموعة من الأفلام التي تجمع بين الكوميديا، التشويق، والدراما الاجتماعية. ويتميز هذا العام بتنوع الأعمال السينمائية التي تناسب مختلف الأذواق، مما يجعله موسمًا حافلًا بالإثارة، ويرصد الموجز قائمة الأفلام المعروضة.

1. فيلم نجوم الساحل

من أبرز الأفلام المنتظرة خلال عيد الفطر 2025 هو فيلم "نجوم الساحل"، والذي أطلق صناعه الإعلان التشويقي الأول مؤخرًا. الفيلم من بطولة أحمد داش، مايان السيد، علي صبحي، أحمد عبد الحميد، علي السبع، مالك عماد، وتميمة حافظ، كما يشارك مغني الراب فليكس في أول تجربة سينمائية له.

أحداث الفيلم يدور "نجوم الساحل" في إطار اجتماعي كوميدي، حيث يناقش قضايا الجيل الجديد بأسلوب مشوق. الفيلم من تأليف محمد جلال وكريم يوسف، وإخراج رؤوف السيد، ومن المتوقع أن يحظى بإقبال كبير من الجمهور.

2. فيلم سيكو سيكو

لعشاق الكوميديا، يقدم موسم عيد الفطر فيلم "سيكو سيكو" الذي يجمع نخبة من النجوم، أبرزهم عصام عمر، طه دسوقي، علي صبحي، باسم سمرة، خالد الصاوي، تارا عماد، ديانا هشام، وأحمد عبد الحميد.

لمحة عن الفيلم يتميز "سيكو سيكو" بأجوائه الكوميدية المليئة بالإثارة والتشويق، وهو من تأليف محمد الدباح وإخراج عمر المهندس. بفضل طاقم العمل القوي والسيناريو الجذاب، يُتوقع أن يكون الفيلم من أكثر الأعمال جماهيرية في موسم العيد.

3. فيلم ريستارت

يعود النجم تامر حسني إلى السينما بفيلم "ريستارت"، والذي يجمعه مجددًا مع الفنانة هنا الزاهد بعد نجاحهما في فيلم "بحبك". كما يشاركهما في البطولة محمد ثروت.

أحداث الفيلم يقدم "ريستارت" تجربة سينمائية ممتعة لمحبي الكوميديا الخفيفة، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق. يُتوقع أن يحقق الفيلم نجاحًا جماهيريًا كبيرًا.

4. فيلم الصفا الثانوية بنات

يطل النجم علي ربيع بفيلمه الجديد "الصفا الثانوية بنات"، الذي تدور أحداثه داخل مدرسة، حيث تنشأ قصة حب بينه وبين شخصية سارة الشامي.

تفاصيل الفيلم يشارك في البطولة أوس أوس، بيومي فؤاد، محمد ثروت، هالة فاخر، إسماعيل فرغلي، وسارة الشامي. الفيلم من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد، وإخراج عمرو صلاح، ومن المتوقع أن يحقق نجاحًا بفضل طابعه الكوميدي الشبابي.

موسم سينمائي حافل بالإثارة والضحك يشهد موسم عيد الفطر 2025 تنوعًا سينمائيًا يرضي جميع الأذواق، حيث تتراوح الأفلام بين الكوميديا الساخرة والتشويق والإثارة. ومع مشاركة نخبة من نجوم السينما، يُتوقع أن تكون المنافسة على شباك التذاكر قوية للغاية.

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