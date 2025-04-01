قائمة أفلام العيد في السينما 2025 خلال أيام عيد الفطر المبارك

مع بداية عيد الفطر 2025 ازدادت عمليات البحث عن قائمة أفلام العيد في السينما حيث يسعى الجميع للاستمتاع بمشاهدتها مع العائلة والأصدقاء، وعلى الرغم من أن هذا العام لا يشهد تنوعًا كبيرًا في الأفلام، فإن معظمها يغلب عليها الطابع الكوميدي، وهو ما يناسب الكبار والصغار على حد سواء.

ويستعرض موقع "الموجز" التفاصيل بشأن قائمة أفلام العيد في السينما والتي تعرض الآن خلال أيام عيد الفطر المبارك 2025، حيث تشغل سينمات العرض الآن أشهر الأفلام التي تجذب الجمهور خلال هذه الأيام.

قائمة أفلام العيد في السينما

قائمة أفلام العيد في السينما

تنطلق قائمة أفلام العيد في السينما دور العرض السينمائية خلال أيام عيد الفطر 2025، بدأت من يوم 31 مارس 2025، ويستمر عرض الأفلام طوال أيام العيد، من بين أبرز الأفلام التي سيتم عرضها:

فيلم سيكو سيكو

فيلم ريستارت

فيلم فار بـ7 ترواح

فيلم الصفا ثانوية بنات

فيلم نجوم الساحل

شباب البومب 2

فيلم سيكو سيكو

من ضمن قائمة أفلام العيد في السينما والتي تعرض الآن إليك تفاصيل فيلم سيكو سيكو والذي يعد أقوى أفلام عيد الفطر 2025 حيث يلقى الفيلم اهتمامًا كبيرًا عبر محركات البحث، حيث يتمتع بجرعة كبيرة من الكوميديا المعتمدة على المواقف.

تدور أحداث قصة فيلم سيكو سيكو في إطار اجتماعي كوميدي حول شابين؛ أحدهما يعمل في شركة شحن، والآخر محترف في ألعاب الفيديو، ويواجه الشابان العديد من الصراعات والمواقف الطريفة خلال الأحداث.

أبطال فيلم سيكو سيكو

يشارك في بطولة الفيلم عدد من الفنانين الشباب، بينهم عصام عمر، طه دسوقي، تارا عماد، باسم سمرة، ديانا هشام، علي صبحي، بالإضافة إلى ظهور خاص للنجم خالد الصاوي. الفيلم من تأليف محمد الدباح وإخراج عمر المهندس، ومن إنتاج فيلم سكوير وأحمد بدوي والشركة المتحدة للإنتاج السينمائي.

قائمة أفلام العيد في السينما

نجوم الساحل

تدور أحداث فيلم نجوم الساحل حول قصة حب عاطفية بين شاب وفتاة، حيث يحاول البطل الوصول إلى حبيبته رغم العقبات التي تعترض طريقه، في سبيل ذلك، ويقرر السفر إلى الساحل الشمالي برفقة صديقه لمقابلتها، لكن رحلتهما تتحول إلى مغامرة غير متوقعة مليئة بالمواقف الطريفة والمفارقات الكوميدية.

يضفي على الفيلم جرعة من الكوميديا والرومانسية معًا، ويشارك في بطولة الفيلم كل من أحمد داش، مايان السيد، علي صبحي، وأحمد بحر كزبرة.

فار بـ7 ترواح

في إطار كوميدي مشوق، يتناول فيلم فار بـ7 ترواح سبع قصص مختلفة، كل واحدة منها بشخصياتها وأحداثها الخاصة، ومع ذلك، هناك عنصر مشترك يجمع بينها جميعًا، جثة غامضة تتنقل بين الشخصيات بطرق غير متوقعة.

ويتسبب هذا الأمر في حالة من الفوضى والارتباك، حيث يحاول كل طرف التخلص من الجثة بطريقة طريفة تؤدي إلى المزيد من التعقيدات.

شباب البومب 2

بعد انتقالهم إلى منطقة جديدة، يجد عامر ورفاقه أنفسهم في مواجهة غير متوقعة مع مجموعة من الشباب الذين يمارسون التفحيط بالسيارات، ويتصاعد التوتر بين المجموعتين، ما يدفع عامر وأصدقاءه للتفكير في حل بديل، حيث يقررون تحويل الساحة التي يستخدمها المفحطون إلى ملعب كرة قدم وإطلاق بطولة رسمية مرخصة.

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