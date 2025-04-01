حالة الطقس ثالث أيام عيد الفطر.. أجواء ربيعية من نشاط طفيف للرياح

حالة الطقس ثالث أيام عيد الفطر.. تشير توقعات خبراء الأرصاد الجوية إلى أن حالة الطقس في ثالث أيام عيد الفطر الأربعاء 2 أبريل 2025 ستتسم بالاستقرار النسبي، مع أجواء معتدلة نهارًا ومائلة للبرودة ليلًا في معظم المناطق.

ومن المتوقع أن تسجل حالة الطقس ثالث أيام عيد الفطر بالنسبة لدرجات الحرارة معدلاتها الطبيعية خلال هذا الوقت من العام، حيث يسود طقس دافئ على القاهرة الكبرى والوجه البحري، فيما يكون مائلًا للحرارة على جنوب البلاد، ولطيفًا على السواحل الشمالية.

حالة الطقس ثالث أيام عيد الفطر

الموجز ينقل لكم توقعات هيئة الأرصاد الجوية لـ حالة الطقس ثالث أيام عيد الفطر الأربعاء 2 أبريل 2025 عبر السطور التالية.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية أن حالة الطقس ثالث أيام عيد الفطر بالنسبة للريحا فمن المتوقع أن تنشط أحيانًا في بعض المناطق، خاصة على السواحل الشمالية والمناطق المكشوفة، مما قد يؤدي إلى اضطراب طفيف في حركة الملاحة البحرية.

وتظل فرص سقوط الأمطار ضعيفة بالنسبة لحالة الطقس ثالث أيام عيد الفطر أو معدومة في أغلب أنحاء الجمهورية، باستثناء بعض المناطق الساحلية التي قد تشهد زخات خفيفة من الأمطار، أما خلال ساعات الليل، فيسود طقس مائل للبرودة، خاصة في المناطق الصحراوية والمدن الجديدة، ما يستدعي ارتداء ملابس مناسبة لتفادي الشعور بالبرد.

ولفتت الأرصاد إلى أنه من الأربعاء ثالث أيام عيد وحتى السبت المقبل، تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب البلاد على فترات متقطعة، موضحة أن هذه الرياح تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على مناطق من غرب البلاد على فترات متقطعة اليوم.

وينصح خبراء الأرصاد المواطنين بالاستمتاع بأجواء العيد مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة ضد تقلبات الطقس، لا سيما عند التواجد في الأماكن المفتوحة أو أثناء التنقل.

وتأتي درجات الحرارة الأربعاء 2 أبريل 2025 المتوقعة لـ حالة الطقس ثالث أيام عيد الفطر كالتالي:

درجات الحرارة الأربعاء 2 أبريل 2025

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 27 والصغرى 16 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 23 والصغرى 15 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 29 والصغرى 15 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 33 والصغرى 18 درجة مئوية.

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