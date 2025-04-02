دينا تكشف عن تجربة دفنها حية خلال تصوير نسر الصعيد

تفاصيل صادمة من كواليس المشهد.. كشفت الفنانة المصرية دينا عن واحدة من أصعب اللحظات التي مرت بها في حياتها خلال تصوير مسلسل "نسر الصعيد"، أثناء تصوير أحد المشاهد، كان من المفترض أن يتم دفنها حية داخل تابوت مغلق بإحكام، ورغم أن ذلك كان جزءًا من التصوير، إلا أن الأمور أخذت منحى خطيرًا حينما نسيت طاقم العمل وجودها داخل الصندوق، مما عرض حياتها للخطر، ويستعرض الموجز تفاصيل التصريحات.

لحظات من الرعب والاختناق

أوضحت دينا، خلال لقائها مع الإعلامي اللبناني علي ياسين في برنامج "الفصول الأربعة" على فضائية "الجديد"، أنها شعرت برعب شديد عندما أدركت أن الجميع قد غادر الموقع وتركها داخل التابوت المغلق بالمسامير، وأضافت أنها لم تكن قادرة على التنفس وشعرت أن حياتها على وشك الانتهاء لولا تدخل مساعديها الذين لاحظوا غيابها وتمكنوا من إنقاذها في اللحظة الأخيرة.

دينا وعلاقتها بالرقص رغم معارضة والدها

لم تقتصر تصريحات دينا على الحديث عن الحادثة فحسب، بل كشفت أيضًا عن تفاصيل من حياتها الشخصية، خاصة علاقتها بعائلتها بسبب احترافها الرقص الشرقي، أكدت دينا أنها غادرت منزلها في سن الخامسة عشرة بسبب رفض والدها لمهنتها، مشيرة إلى أن شغفها بالرقص كان أقوى من أي اعتبارات أخرى، حتى لو أدى ذلك إلى تبرؤ والدها منها.

موقفها من عائلتها ورد فعل أعمامها

في سياق حديثها، أوضحت دينا أنها لم تكن تخشى من رد فعل أعمامها الذين ينتمون إلى أصول صعيدية، لكنها أكدت أنهم كانوا من المتعلمين وليسوا من أصحاب الفكر المتشدد، كما أشارت إلى أن والدها، رغم أصوله الصعيدية، إلا أنه عاش لسنوات طويلة في إيطاليا، مما جعله أكثر انفتاحًا في تفكيره مقارنة بالبعض.

دينا: "الرقص كان أهم شيء في حياتي"

اختتمت دينا حديثها بالتأكيد على أنها لم تندم على قرارها بمغادرة منزلها لمتابعة شغفها بالرقص، مشددة على أن الفن كان ولا يزال يحتل الأولوية في حياتها، بغض النظر عن العواقب الشخصية التي واجهتها.

تبقى تصريحات دينا بمثابة شهادة صريحة على التحديات التي واجهتها في مشوارها الفني، سواء على المستوى المهني أو العائلي، مما يجعلها نموذجًا للإصرار والتحدي في عالم الفن.

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