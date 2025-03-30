مسلسل نص الشعب اسمه محمد الحلقة الأخيرة.. نهاية مأساوية ومحمد يخسر كل شئ

انتهى عرض مسلسل نص الشعب اسمه محمد، الذي تم عرضها في النصف الثاني من رمضان بطولة عصام عمر والعمل مكون من 15 حلقة، وكانت النهاية قاسية

في إطار ذلك، يرصد الموجز الحلقة الأخيرة من مسلسل نص الشعب اسمه محمد ومواعيد عرضه خلال السطور التالية.



مسلسل نص الشعب اسمه محمد

أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل نص الشعب اسمه محمد



في الحلقة الأخيرة من مسلسل نص الشعب اسمه محمد، يكتشف محمد أنه كان ضحية مؤامرة خخن ضده من قبل حمواته، حيث تبين أنهم كانوا على علم بكل شيء منذ البداية، لم تكن حادثة اختطاف ابنته سوى مسرحية مدبرة للإيقاع به، مما أدى إلى استغلاله وسلبه أمواله وسيارته. لم تتوقف الأمور عند هذا الحد، إذ تسبب انتقامهم في فصله من عمله، ليجد نفسه محاطًا بالأزمات من كل جانب.



حاول محمد إصلاح الأمور مع طليقته مي، التي تجسد دورها هاجر سراج، آملاً في استعادة ما فقده إلا أنها خدعته واقترحت عليه فترة خطوبة كتمويه، ليكتشف لاحقًا أنها كانت مجرد وسيلة لكسب الوقت وتحقيق خططها الخاصة.

بينما كان محمد يظن أنه بدأ في إصلاح حياته، تلقى صدمة قاسية حين تزوجت مي من ابن خالة سارة، وأقاموا حفل زفاف فاخر، في حين غرق هو في الاكتئاب مما دفعه الحزن إلى تغيير نمط حياته بالكامل، فاعتزل المجتمع، أطلق لحيته، واضطر للعمل في خدمة التوصيل "دليفري"، في تحول مأساوي لمسار حياته.



قائمة أبطال مسلسل نص الشعب اسمه محمد

يضم مسلسل نص الشعب اسمه محمد نخبة من الفنانين، أبرزهم: عصام عمر، رانيا يوسف، مايان السيد، هاجر السراج، شيرين، محمد محمود، محمد عبدالعظيم، المسلسل من تأليف محمد رجاء وإخراج عبدالعزيز النجار.

مسلسل نص الشعب اسمه محمد

قصة مسلسل نص الشعب اسمه محمد

تدور أحداث مسلسل نص الشعب اسمه محمد في إطار اجتماعي كوميدي حول محمد، وهو مهندس تكييف يعمل في المطار، لكنه يجد نفسه عالقًا في علاقات متشابكة مع ثلاث نساء، مما يضعه في مواقف صعبة ومفارقات طريفة ومع تصاعد الأحداث، تتعقد الأمور أكثر، مما يجعله يواجه تحديات لم يكن يتوقعها.

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