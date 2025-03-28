مسلسل نص الشعب اسمه محمد الحلقة 13.. محمد ضحية خدعة الاختطاف وتهمة الاختلاس

شهد مسلسل نص الشعب اسمه محمد، أحداث جديدة في الحلقة الثالثة عشرة الذي يتم عرضها في النصف الثاني من رمضان بطولة عصام عمر والعمل مكون من 15 حلقة.

في إطار ذلك، يرصد الموجز الحلقة الثالثة عشرة من مسلسل نص الشعب اسمه محمد ومواعيد عرضه خلال السطور التالية.



مسلسل نص الشعب اسمه محمد

أحداث الحلقة الثالثة عشرة من مسلسل نص الشعب اسمه محمد



تبدأ الحلقة 13 من مسلسل نص الشعب اسمه محمد، بتطور مفاجئ في حياة محمد، حيث يتلقى خبر اختطاف ابنته. حالة من الصدمة والقلق تسيطر عليه، لكنه يكتشف لاحقًا أن الأمر مجرد خدعة من حماته التي قررت "تربيته" بعدما علمت بزواجه السري وخداعه لابنتها لم تكتفي بذلك، بل طالبت بفدية ضخمة بلغت 4 ملايين جنيه، مما أدخله في دوامة من الأزمات.

مع تصاعد الضغوط، يحاول محمد تدبير المبلغ بأي وسيلة، فيفكر في كسر وديعة بنكية، لكنه يفاجأ بأن هذه الخطوة ستكبده خسائر مالية فادحة ثم يجد نفسه محاصرًا بين نار الحموات ومأزقه المالي المتفاقم، ويذهب إلى والدته طلبًا للمساعدة، لكنها تفاجئه بمكيدة، متعاونة مع خاله، لتلقينه درسًا دون تقديم أي دعم.

وسط بحثه عن حل سريع، تظهر سارة بعرض مغرٍ عبر صفقة تتعلق بالتكليفات، تتيح له الحصول على مبلغ ضخم دون إثارة الشبهات، يوافق محمد على الفور، آملاً أن تكون هذه هي طوق النجاة وبالفعل، يحصل على المال ويتجه لدفع الفدية لاستعادة ابنته.

مسلسل نص الشعب اسمه محمد

لكن المفاجأة الكبرى تأتي في نهاية الحلقة، حين تتدخل حماته الثانية، رانيا يوسف، والدة سارة، لتقلب الطاولة عليه وتقرر الإبلاغ عنه في قضية اختلاس، ليجد نفسه فجأة منقلبًا من ضحية إلى متهم، محاصرًا بين خطط الحموات وانتقامهن القاسي.



مواعيد عرض مسلسل نص الشعب اسمه محمد

يُعرض مسلسل نص الشعب اسمه محمد يوميًا على قناة MBC مصر في تمام التاسعة مساءً، مع إعادته على قناة MBC مصر2 في منتصف الليل.

كما يُعاد عرضه أيضًا على قناة MBC مصر دراما في الثالثة عصرًا والثامنة مساءً.

قائمة أبطال مسلسل نص الشعب اسمه محمد

يضم مسلسل نص الشعب اسمه محمد نخبة من الفنانين، أبرزهم: عصام عمر، رانيا يوسف، مايان السيد، هاجر السراج، شيرين، محمد محمود، محمد عبدالعظيم، المسلسل من تأليف محمد رجاء وإخراج عبدالعزيز النجار.

قصة مسلسل نص الشعب اسمه محمد

تدور أحداث مسلسل نص الشعب اسمه محمد في إطار اجتماعي كوميدي حول محمد، وهو مهندس تكييف يعمل في المطار، لكنه يجد نفسه عالقًا في علاقات متشابكة مع ثلاث نساء، مما يضعه في مواقف صعبة ومفارقات طريفة ومع تصاعد الأحداث، تتعقد الأمور أكثر، مما يجعله يواجه تحديات لم يكن يتوقعها.

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