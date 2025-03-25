مسلسل نص الشعب اسمه محمد الحلقة العاشرة.. عصام عمر يشعل الفتنة بين حمواته وينجح مخططه

شهد مسلسل نص الشعب اسمه محمد، أحداث جديدة في الحلقة العاشرة الذي يتم عرضها في النصف الثاني من رمضان بطولة عصام عمر والعمل مكون من 15 حلقة.

في إطار ذلك، يرصد الموجز الحلقة العاشرة من مسلسل نص الشعب اسمه محمد ومواعيد عرضه خلال السطور التالية.



مسلسل نص الشعب اسمه محمد

أحداث الحلقة العاشرة من مسلسل نص الشعب اسمه محمد

في الحلقة العاشرة من مسلسل نص الشعب اسمه محمد، يستمر محمد (عصام عمر) في تنفيذ خطته بمساعدة خطيبته سارة (مايان السيد) للإيقاع بين والدتيهما، شيرين ورانيا يوسف، بهدف إخفاء حقيقته عنهما.

بدأ الثنائي خطتهما بإبلاغ شيرين أن رانيا يوسف تسرق من المحل وتزور الحسابات، في حين قدّم خال محمد شهادة زور أمام شيرين لتأكيد هذه الادعاءات.

على الجانب الآخر، أخبرت سارة والدتها رانيا بأن ابنة صديقتها شيرين تحاول التقرب من ابن خالتها وتخطط للزواج منه، ما جعل رانيا تصدّق الأمر وتواجه شيرين بغضب مما نشب خلاف حاد بينهما، أدى إلى إنهاء شراكتهما تمامًا.

لم تتوقف الأزمات عند هذا الحد، إذ جاءت شقيقة رانيا يوسف لتعرض عليها العمل معها في مشروع جديد، لكن الموقف تطور إلى مشادة انتهت بطردها من المكان.

بعد كل هذه الأحداث، شعرت شيرين بالتعب النفسي وأخبرت محمد بأنها لم تعد ترغب في المحل، ليقرر إرسالها إلى الإسماعيلية لتبتعد عن الأجواء المشحونة وتهدأ قليلاً.

في الوقت نفسه، بدأت ألفت إمام، والدة محمد، في الشك بسلوك شيرين وشعرت بأنها ليست نفسيتها جيدة، ناقشت الأمر مع شقيقها، ولم تخفى شكوكها بشأن تورطه في هذه المشكلة، لدرجة أنها دعت عليه إن كان له يد في كل ما يحدث.

تزداد الأحداث سخونة في المسلسل، فهل ستكتشف شيرين حقيقة محمد؟ وكيف ستسير الأمور بين سارة ومحمد بعد تنفيذ خطتهما؟

مواعيد عرض مسلسل نص الشعب اسمه محمد

يُعرض مسلسل نص الشعب اسمه محمد يوميًا على قناة MBC مصر في تمام التاسعة مساءً، مع إعادته على قناة MBC مصر2 في منتصف الليل.

كما يُعاد عرضه أيضًا على قناة MBC مصر دراما في الثالثة عصرًا والثامنة مساءً.

مسلسل نص الشعب اسمه محمد

قائمة أبطال مسلسل نص الشعب اسمه محمد

يضم مسلسل نص الشعب اسمه محمد نخبة من الفنانين، أبرزهم: عصام عمر، رانيا يوسف، مايان السيد، هاجر السراج، شيرين، محمد محمود، محمد عبدالعظيم، المسلسل من تأليف محمد رجاء وإخراج عبدالعزيز النجار.

قصة مسلسل نص الشعب اسمه محمد

تدور أحداث مسلسل نص الشعب اسمه محمد في إطار اجتماعي كوميدي حول محمد، وهو مهندس تكييف يعمل في المطار، لكنه يجد نفسه عالقًا في علاقات متشابكة مع ثلاث نساء، مما يضعه في مواقف صعبة ومفارقات طريفة ومع تصاعد الأحداث، تتعقد الأمور أكثر، مما يجعله يواجه تحديات لم يكن يتوقعها.

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