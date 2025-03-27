ملخص أحداث مسلسل نص الشعب اسمه محمد الحلقة 12.. مؤامرة نسائية ضد عصام عمر

شهد مسلسل نص الشعب اسمه محمد، أحداث جديدة في الحلقة الثانية عشرة الذي يتم عرضها في النصف الثاني من رمضان بطولة عصام عمر والعمل مكون من 15 حلقة.

في إطار ذلك، يرصد الموجز الحلقة الثانية عشرة من مسلسل نص الشعب اسمه محمد ومواعيد عرضه خلال السطور التالية.



نص الشعب اسمه محمد

أحداث الحلقة الثانية عشرة من مسلسل نص الشعب اسمه محمد

شهدت الحلقة الثانية عشرة من مسلسل نص الشعب تطورات درامية مشوقة، حيث اكتشفت سارة (مايان السيد) خيانة محمد بعد أن علمت بزواجه سرًا من صديقتها، استمعت إلى حديثه من خلف الباب، لكنها تصرفت وكأنها لم تسمع شيئًا، ثم طرقت باب شقته ودخلت وجلست معهما بهدوء.

بعدما عادت إلى المنزل، كشفت سارة كل ما حدث لوالدتها، لتبدأ خيوط المؤامرة في التكوّن، حيث تبيّن أن رانيا يوسف وشيرين أدركوا أن محمد هو ذاته خطيب سارة وزوج ابنة شيرين، مما زاد الموقف تعقيدًا.

لم يتوقف الأمر عند الاكتشاف، بل قررت السيدتان التحرك ضد محمد، واتفقتا مع خاله محمد محمود على وضع خطة للإيقاع به. من ناحية أخرى، تزوجت شيرين من محمد، بينما نجحت زوجته الأخرى في إجباره على تسجيل سيارته باسمها.

أما رانيا يوسف، والدة سارة، فقد توصلت إلى اتفاق مع محمد ليؤسس لها محلًا تجاريًا مقابل ضمان قرض شقة، لكنها كانت تضمر له نية خبيثة.

الجميع أصبحوا على دراية بمراوغاته، ويبدو أن محمد بات في مأزق كبير، حيث أصبح محاصرًا بمؤامرة متعددة الأطراف لا مفر منها.

مواعيد عرض مسلسل نص الشعب اسمه محمد

يُعرض مسلسل نص الشعب اسمه محمد يوميًا على قناة MBC مصر في تمام التاسعة مساءً، مع إعادته على قناة MBC مصر2 في منتصف الليل.

كما يُعاد عرضه أيضًا على قناة MBC مصر دراما في الثالثة عصرًا والثامنة مساءً.

نص الشعب اسمه محمد

قائمة أبطال مسلسل نص الشعب اسمه محمد

يضم مسلسل نص الشعب اسمه محمد نخبة من الفنانين، أبرزهم: عصام عمر، رانيا يوسف، مايان السيد، هاجر السراج، شيرين، محمد محمود، محمد عبدالعظيم، المسلسل من تأليف محمد رجاء وإخراج عبدالعزيز النجار.

قصة مسلسل نص الشعب اسمه محمد

تدور أحداث مسلسل نص الشعب اسمه محمد في إطار اجتماعي كوميدي حول محمد، وهو مهندس تكييف يعمل في المطار، لكنه يجد نفسه عالقًا في علاقات متشابكة مع ثلاث نساء، مما يضعه في مواقف صعبة ومفارقات طريفة ومع تصاعد الأحداث، تتعقد الأمور أكثر، مما يجعله يواجه تحديات لم يكن يتوقعها.

اقرأ أيضًا:

مسلسلات رمضان 2025.. مسلسل نص الشعب اسمه محمد وكواليس يرويها عصام عمر

مسلسلات رمضان 2025.. مسلسل نص الشعب اسمه محمد وطرح البرومو التشويقي للعمل