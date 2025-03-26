مواعيد عرض مسلسل نص الشعب اسمه محمد الحلقة 13 عبر شاهد وMBC

يواصل مسلسل "نص الشعب اسمه محمد" بطولة الفنان عصام عمر، جذب انتباه الجمهور خلال شهر رمضان المبارك 2025، مع تصاعد الأحداث في حلقاته اليومية. ويترقب المشاهدون عرض الحلقة الـ 13 من المسلسل، التي ستُعرض اليوم الأربعاء الموافق 26 مارس 2025 عبر منصة "شاهد"، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، ويرصد الموجز تفاصيل .

مواعيد إعادة عرض الحلقة 13 من مسلسل نص الشعب اسمه محمد

بعد عرض الحلقة الجديدة على منصة شاهد، سيتمكن المشاهدون من متابعتها غدًا الخميس عبر شبكة قنوات "MBC" في المواعيد التالية:

على قناة "MBC مصر" الساعة التاسعة مساءً.

الإعادة الأولى على قناة "MBC مصر 2" في تمام الثانية عشرة منتصف الليل.

الإعادة الثانية على قناة "MBC مصر دراما" الساعة الثالثة عصرًا.

الإعادة الثالثة عبر نفس القناة في تمام الساعة الثامنة مساءً.



أبطال مسلسل نص الشعب اسمه محمد

يضم المسلسل مجموعة من النجوم الذين يقدمون أداءً مميزًا، وهم:

عصام عمر

رانيا يوسف

ميان السيد

هاجر السراج

شيرين

محمد محمود

محمد عبد العظيم

دنيا سامي

غادة إبراهيم

المسلسل من تأليف محمد رجاء، ومن إخراج عبد العزيز النجار.



تصريحات الفنان عصام عمر عن المسلسل

أكد الفنان عصام عمر في تصريحات له، أن أكثر ما جذبه لقبول هذا العمل هو قوة السيناريو والكتابة المختلفة، حيث وجد الدور الذي يؤديه جديدًا عليه ولم يقدمه من قبل. كما أشار إلى أنه يأمل أن يتلقى الجمهور العمل بصدر رحب، ويفهم تصرفات الشخصيات المتباينة في المسلسل، مشددًا على أهمية احترام الاختلاف بين الناس.

قصة المسلسل وأسلوب الكتابة

أوضح عصام عمر أنه يحب تجسيد الشخصيات العميقة ذات الأبعاد النفسية والإنسانية المتعددة، والتي تعرض حياة البشر بتصرفاتهم الطبيعية، ما بين الصواب والخطأ. كما أكد على أن الدراما تعتمد على فريق متكامل من الفنانين، ولا تقتصر على نجم واحد فقط، معتبرًا أن البطولة الجماعية تقدم أعمالًا أكثر واقعية وقوة.

عدد حلقات مسلسل نص الشعب اسمه محمد

صرح عمر أن هذا العمل جاء مناسبًا لعرضه في خمسة عشر حلقة فقط، حتى لا يتم إطالة القصة دون داعٍ. وأوضح أنه يفضل أن يكون السيناريو مكتملًا وجاهزًا بالكامل قبل بدء التصوير، ليتمكن كل أفراد فريق العمل من تقديم أفضل ما لديهم.

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