مسلسل نص الشعب اسمه محمد الحلقة 14.. خسائر عصام عمر وينقلب السحر على الساحر

شهد مسلسل نص الشعب اسمه محمد، أحداث جديدة في الحلقة الرابعة عشرة الذي يتم عرضها في النصف الثاني من رمضان بطولة عصام عمر والعمل مكون من 15 حلقة.

في إطار ذلك، يرصد الموجز الحلقة الرابعة عشرة من مسلسل نص الشعب اسمه محمد ومواعيد عرضه خلال السطور التالية.



مسلسل نص الشعب اسمه محمد

أحداث الحلقة الرابعة عشرة من مسلسل نص الشعب اسمه محمد



تلقى محمد استدعاءً عاجلًا في عمله بعد أن أبلغت عنه رانيا يوسف، حيث وجد نفسه أمام خيارين لا ثالث لهما: إما السجن أو إعادة أجهزة التكييف السليمة التي باعها.

وعندما حاول حل المشكلة، طلب منه الشخص الذي استحوذ على الأجهزة مبلغًا ضخمًا قدره أربعة ملايين جنيه لاستعادتها.

مشاهدة مسلسل نص الشعب اسمه محمد الحلقة 14

في ظل الأزمة المالية التي واجهها، توجه محمد إلى والدته على أمل أن تساعده لكنها اشترطت عليه أن يكون صادقًا مع أهل زوجته، ووعدته بتقديم المال مقابل توقيعه على وصل أمانة.

اقتنع محمد لنصيحة والدته وذهب ليصارح زوجته سارة وعائلتها بالحقيقة إلا أن الأمور لم تحدث كما توقع، حيث انتهت علاقته بها نهائيًا، وأكدت له والدتها أنه لم يعد له أي حق لديهم بعدما قام بنقل ملكية الشقة والمحل باسم زوجته.

لم تتوقف خسائر محمد عند هذا الحد، فحينما علمت شيرين، حماته الأخرى، بتورطه في علاقات متعددة، قامت بطرده من حياتها دون تردد.

وسط كل هذه الأزمات، اكتشف محمد مفاجأة صادمة، وهي أن خاله تزوج من حماته، ليجد نفسه في موقف لا يُحسد عليه بعدما أدرك أنه كان ضحية خدعة كبرى.



مواعيد عرض مسلسل نص الشعب اسمه محمد

يُعرض مسلسل نص الشعب اسمه محمد يوميًا على قناة MBC مصر في تمام التاسعة مساءً، مع إعادته على قناة MBC مصر2 في منتصف الليل.

كما يُعاد عرضه أيضًا على قناة MBC مصر دراما في الثالثة عصرًا والثامنة مساءً.

مسلسل نص الشعب اسمه محمد

قائمة أبطال مسلسل نص الشعب اسمه محمد

يضم مسلسل نص الشعب اسمه محمد نخبة من الفنانين، أبرزهم: عصام عمر، رانيا يوسف، مايان السيد، هاجر السراج، شيرين، محمد محمود، محمد عبدالعظيم، المسلسل من تأليف محمد رجاء وإخراج عبدالعزيز النجار.

قصة مسلسل نص الشعب اسمه محمد

تدور أحداث مسلسل نص الشعب اسمه محمد في إطار اجتماعي كوميدي حول محمد، وهو مهندس تكييف يعمل في المطار، لكنه يجد نفسه عالقًا في علاقات متشابكة مع ثلاث نساء، مما يضعه في مواقف صعبة ومفارقات طريفة ومع تصاعد الأحداث، تتعقد الأمور أكثر، مما يجعله يواجه تحديات لم يكن يتوقعها.

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