مسلسل الغاوي الحلقة 14.. شمس ينجو من الموت ويعثر على مكان الخواجة

شهدت أحداث الحلقة الرابعة عشرة من مسلسل الغاوي، بطولة أحمد مكي، صراعات جديدة خلال الحلقة، مما جعلت المشاهد يترقب الأحداث القادمة بشكل تشويقي في إطار السياق الدرامي.

في إطار ذلك، يرصد الموجز تفاصيل أحداث الحلقة الرابعة عشرة من مسلسل الغاوي ومواعيد العرض والقنوات الناقلة خلال السطور التالية

مسلسل الغاوي

أحداث الحلقة الرابعة عشرة من مسلسل الغاوي

تبدأ الحلقة 14 من مسلسل الغاوي بمواصلة شمس، الذي يجسد دوره الفنان أحمد مكي، رحلة تعافيه بعد تعرضه للطعن على يد شقيقته ورغم حالته الصحية الصعبة، رفض الذهاب إلى المستشفى حتى لا يورطها في أي مشكلات قانونية.

مسلسل الغاوي

في هذه الفترة، تولت فاطمة، التي تؤدي دورها الفنانة عائشة بن أحمد، رعايته والوقوف إلى جانبه.

في الوقت نفسه، يستمر شمس في البحث عن مخبأ الخواجة، لكنه يتعرض لكمين أثناء حيازته للألماس بفضل ذكائه وسرعة بديهته، يتمكن من تهريب الألماس مع الحمام، ما يحبط مخطط الإيقاع به.

وبينما يواصل البحث، يعثر شمس على فيديوهات ومستندات تكشف جرائم الخواجة وتدينه بوضوح، هذه الأدلة قد تكون مفتاح الإطاحة به وإنهاء نفوذه.

تتصاعد الأحداث في اللحظات الأخيرة من الحلقة، حيث يكشف أحد أصدقاء شمس عن مكان اختباء الخواجة، ما يمهد لمواجهة قد تكون حاسمة في الحلقات القادمة.



مسلسل الغاوي

قائمة أبطال مسلسل الغاوي

يضم مسلسل الغاوي، كوكبة من النجوم إلى جانب أحمد مكي، حيث تشارك الفنانة التونسية عائشة بن أحمد في البطولة النسائية، فيما يجسد الفنان عمرو عبدالجليل أحد الأدوار المحورية في القصة، كما يشارك كل من: أحمد بدير، أحمد كمال، محمد لطفي، ولاء الشريف، كرم جابر، هاجر عفيفي، أبيوسف، تامر شلتوت، تأليف طارق كاشف ومحمود زهران، إنتاج شركة "سينرجي"، إخراج ماندو العدل.

كما شهدت الحلقة الأولى ظهورًا مميزًا للفنان كزبرة كضيف شرف، في مفاجأة للجمهور.

مواعيد عرض مسلسل الغاوي

تعرض قناة ON مسلسل الغاوي، حيث تُعرض الحلقات الجديدة يوميًا في تمام الساعة 7:15 مساءً بتوقيت القاهرة، وهو الموعد الأساسي للعرض الأول، أما الإعادة، فستكون متاحة في اليوم التالي عند الساعة 11:30 صباحًا، ما يمنح المشاهدين فرصة إضافية لمتابعة الأحداث.

بالإضافة إلى قناة ON، سيتم عرض المسلسل أيضًا عبر قناة ON دراما، حيث يُذاع في تمام الساعة 7:30 مساءً. ولتلبية احتياجات المشاهدين، ستتم إعادة الحلقات في الساعة 3:00 صباحًا، ثم مرة أخرى في الساعة 9:00 صباحًا، مما يتيح لهم خيارات متعددة لمتابعة المسلسل في الوقت المناسب لهم.

قصة مسلسل الغاوي

تدور أحداث مسلسل الغاوي، حول شخصية "شمس العدوي"، الشاب الذي نشأ في أحد الأحياء الشعبية بالقاهرة وعُرف بماضيه الحافل بالمشاكل والبلطجة، لكنه يقرر تغيير مسار حياته والبحث عن طريق جديد، محاولًا التخلي عن ماضيه الإجرامي إلا أن القدر يضعه أمام موقف صعب حين يتعرض أحد أقرب أصدقائه للظلم، مما يجبره على اتخاذ قرارات مصيرية قد تعيده إلى حياة العنف والصراع مرة أخرى.

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