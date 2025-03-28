تفاصيل مسلسل الغاوي واشتعال الغيرة بين هاجر عفيفي وعائشة بن أحمد

أثارت أحداث الحلقة 11 من مسلسل "الغاوي" تفاعلًا كبيرًا من قبل الجمهور والمتابعين بسبب مشهد جمع بين فاطمة التي تجسدها الفنانة عائشة بن أحمد وبين هالة التي تجسدها هاجر عفيفي، ويرصد الموجز تفاصيل .

وتفاعل متابعين الفنان أحمد مكي على المشهد التي أخبرت فيه هاجر عفيفي إنها زوجة مكي لعائشة بن أحمد.

وجاءت تعليقات المتابعين منها: "جدعة يا هالة لأن فاطمة دي حببتي أنا".

وعلقت أخرى: "أنا لو مكان فاطمة ، كنت عملت كده و كان هيبقى في أسئلة كثير زي : "ليه أساساً حبيت و مقولتش ده من الأول ؟!" أو "طب إيه لازمته بقى إنك ترمي شباكك و تخليني اعترف لك و أنت أصلاً متجوز ؟، في نفس الوقت اتعاطفت مع هالة و لو كنت مكانها كنت ممكن اعمل أكثر من كده كمان بدافع الحب و ده حقها بالمناسبة".

وعلق آخر: "مش ابوها طلع. طلقها ام الجوازة دي. دي مصدقت ولا ايه".

قصة مسلسل "الغاوي"

تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي شعبي خلال 15 حلقة ويظهر مكي خلال الأحداث بشخصية مجرم تائب وتتعرض عائشة بن احمد للخطف في إحدى قرى الصعيد لتبدأ معها الأحداث والعديد من الصراعات.

أبطال مسلسل "الغاوي"

مسلسل "الغاوي" من بطولة أحمد مكي وعائشة بن أحمد في أول تعاون يجمع بين الثنائي بالإضافة إلى كلاً من عمرو عبد الجليل وأحمد بدير ومحمد لطفي وولاء الشريف، كرم جابر، هاجر عفيفي، أبيوسف، تامر شلتوت، وضيف الشرف كزبرة ومن إخراج ماندو العدل.

مواعيد عرض مسلسل "الغاوي"

يعرض مسلسل "الغاوي" عبر قناة ON، في تمام الساعة 7:15 مساء، ويعاد على القناة نفسها في تمام الساعة 11:30 من صباح اليوم التالي.

بينما يعرض المسلسل على قناة ON دراما في تمام الساعة 10:30 مساء، والإعادة ستكون في تمام الساعة 7:30 صباحا، بالإضافة إلى إعادة ثانية في تمام الساعة 3 مساء.

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