ملخص أحداث مسلسل الغاوي الحلقة 11.. براءة أحمد بدير وشمس يخدع الخواجة

شهدت أحداث الحلقة الحادية عشرة من مسلسل الغاوي، بطولة أحمد مكي، صراعات جديدة خلال الحلقة، مما جعلت المشاهد يترقب الأحداث القادمة بشكل تشويقي في إطار السياق الدرامي.

في إطار ذلك، يرصد الموجز تفاصيل أحداث الحلقة الحادية عشرة من مسلسل الغاوي ومواعيد العرض والقنوات الناقلة خلال السطور التالية

مسلسل الغاوي

أحداث الحلقة الحادية عشرة من مسلسل الغاوي

شهدت الحلقة 11 من مسلسل الغاوي مفاجأة كبيرة، حيث تم تبرئة شخصية أحمد بدير من جريمة القتل التي اتُهم بها، إذ تبيّن أن الضربة التي وجهها كانت بسيطة ولم تكن السبب في الوفاة، بينما القاتل الحقيقي كان شخصًا آخر.

من ناحية أخرى، قامت عائشة بن أحمد بمساعدة أحمد كمال على الزواج من المرأة التي أحبها في الماضي، والتي تعاني من مرض الزهايمر، والتي تجسد دورها الفنانة نهال عنبر وشهد أحمد مكي "شمس" على عقد الزواج، ولكن أثناء عودتهم، تعرضوا لمطاردة من رجال "الخواجة"، وكادت الأمور أن تنقلب عليهم، إلا أن شمس استطاع الهروب منهم بمهارة.

اكتشفت عائشة بن أحمد أن شمس تزوج، مما سبب لها صدمة كبيرة، وعندما حاول شمس توضيح الحقيقة، رفضت الاستماع إليه.

مسلسل الغاوي

في الوقت نفسه، تعرض صديق شمس، مطرب الراب، لأزمة صحية خطيرة، وكان على وشك الموت، لكن شمس أنقذه، ليعترف الأخير بأنه كان يحاول الانتحار بسبب كشفه للخواجة مكانه.

مسلسل الغاوي

لم يترك شمس الأمر يمر دون رد، فجهّز مفاجأة للخواجة، حيث أرسل له امرأة من ماضيه، ادّعت أنها أنجبت منه ابنًا، وقدم الولد أوراقًا رسمية وفحص DNA يثبت بنوته، مطالبًا بحقه في الميراث بقيمة 50 مليون جنيه، وشمس هدّد الخواجة بدفع المبلغ، مؤكدًا أن كل ما يدور بينهم مسجّل.

لكن المفاجأة الكبرى جاءت في النهاية، حيث كشف شمس أن الأمر لم يكن سوى تمثيلية للإيقاع بالخواجة، قائلًا له: "المرة دي اعتبرها بروفة... المرة الجاية هبعتلك ابنك الحقيقي!"

مسلسل الغاوي

قائمة أبطال مسلسل الغاوي

يضم مسلسل الغاوي، كوكبة من النجوم إلى جانب أحمد مكي، حيث تشارك الفنانة التونسية عائشة بن أحمد في البطولة النسائية، فيما يجسد الفنان عمرو عبدالجليل أحد الأدوار المحورية في القصة، كما يشارك كل من: أحمد بدير، أحمد كمال، محمد لطفي، ولاء الشريف، كرم جابر، هاجر عفيفي، أبيوسف، تامر شلتوت، تأليف طارق كاشف ومحمود زهران، إنتاج شركة "سينرجي"، إخراج ماندو العدل.

كما شهدت الحلقة الأولى ظهورًا مميزًا للفنان كزبرة كضيف شرف، في مفاجأة للجمهور.

مواعيد عرض مسلسل الغاوي

تعرض قناة ON مسلسل الغاوي، حيث تُعرض الحلقات الجديدة يوميًا في تمام الساعة 7:15 مساءً بتوقيت القاهرة، وهو الموعد الأساسي للعرض الأول، أما الإعادة، فستكون متاحة في اليوم التالي عند الساعة 11:30 صباحًا، ما يمنح المشاهدين فرصة إضافية لمتابعة الأحداث.

بالإضافة إلى قناة ON، سيتم عرض المسلسل أيضًا عبر قناة ON دراما، حيث يُذاع في تمام الساعة 7:30 مساءً.

ولتلبية احتياجات المشاهدين، ستتم إعادة الحلقات في الساعة 3:00 صباحًا، ثم مرة أخرى في الساعة 9:00 صباحًا، مما يتيح لهم خيارات متعددة لمتابعة المسلسل في الوقت المناسب لهم.

قصة مسلسل الغاوي

تدور أحداث مسلسل الغاوي، حول شخصية "شمس العدوي"، الشاب الذي نشأ في أحد الأحياء الشعبية بالقاهرة وعُرف بماضيه الحافل بالمشاكل والبلطجة، لكنه يقرر تغيير مسار حياته والبحث عن طريق جديد، محاولًا التخلي عن ماضيه الإجرامي إلا أن القدر يضعه أمام موقف صعب حين يتعرض أحد أقرب أصدقائه للظلم، مما يجبره على اتخاذ قرارات مصيرية قد تعيده إلى حياة العنف والصراع مرة أخرى.

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