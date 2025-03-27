مواعيد عرض وإعادة مسلسل الغاوي بطولة أحمد مكي

تواصل القنوات الفضائية ومنصات البث الرقمي عرض حلقات مسلسل "الغاوي" للنجم أحمد مكي، ضمن مسلسلات رمضان 2025 التي حظيت بنسبة مشاهدة مرتفعة منذ بداية الشهر الكريم. ويترقب الجمهور اليوم عرض الحلقة الحادية عشرة من المسلسل، والتي من المتوقع أن تشهد أحداثًا مشوقة وصراعات جديدة في الدراما الشعبية التي يقدمها مكي لأول مرة بعيدًا عن الكوميديا المعتادة، ويرصد الموجز تفاصيل .

موعد عرض الحلقة 11 من مسلسل الغاوي

تُعرض الحلقة 11 من مسلسل "الغاوي" اليوم الأربعاء عبر شاشة قناة ON الفضائية في تمام الساعة 7:15 مساءً، وتُعاد الحلقة في اليوم التالي الخميس الساعة 11:30 صباحًا. كما يتم عرض الحلقة ذاتها على قناة ON دراما في تمام الساعة 10:30 مساءً، مع إعادة الحلقة في اليوم التالي في موعدين، الأول الساعة 7:30 صباحًا، والثاني الساعة 3 عصرًا، لتناسب جميع المشاهدين.

أبطال مسلسل الغاوي

يشارك في بطولة مسلسل "الغاوي" عدد كبير من النجوم الكبار والشباب، يأتي في مقدمتهم النجم أحمد مكي، الذي يقدم شخصية مختلفة تمامًا عن أدواره السابقة، إلى جانب الفنانة عائشة بن أحمد، الفنان القدير أحمد بدير، والنجم عمرو عبد الجليل، والفنان أحمد كمال.

ويشارك أيضًا في العمل كل من:

محمد لطفي

كرم جابر

تامر شلتوت

ولاء الشريف

هاجر عفيفي



كما يظهر مغني الراب الشهير أبيوسف في المسلسل، بالإضافة إلى المغني الشعبي كزبرة، ما يضيف طابعًا خاصًا على أجواء المسلسل ويجعله يجمع بين الدراما والطابع الشعبي الأصيل.

تأليف وإخراج مسلسل الغاوي

المسلسل من تأليف الكاتب محمود زهران بالاشتراك مع طارق الكاشف، أما الإخراج فهو للمخرج المتميز محمد العدل، الذي قدم العديد من الأعمال الناجحة في السنوات الماضية.

أحمد مكي يبتعد عن الكوميديا في رمضان 2025

الجدير بالذكر أن الفنان أحمد مكي قرر هذا العام الابتعاد عن تقديم جزء جديد من مسلسله الشهير "الكبير أوي"، والذي حقق نجاحًا كبيرًا خلال السنوات الماضية وارتبط به جمهور واسع من مختلف الأعمار. وفضل مكي خوض تجربة درامية جديدة من خلال مسلسل "الغاوي"، حيث يقدم شخصية درامية شعبية بالتعاون مع المؤلف هاني سرحان، في خطوة جريئة تعكس قدرته على التنوع الفني.

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