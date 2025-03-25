موعد مسلسل الغاوي الحلقة العاشرة.. شمس ينجو من الخواجة بحيلة ذكية بعد دفن ابن شقيقته

شهدت أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل الغاوي، بطولة أحمد مكي، صراعات جديدة خلال الحلقة، مما جعلت المشاهد يترقب الأحداث القادمة بشكل تشويقي في إطار السياق الدرامي.

في إطار ذلك، يرصد الموجز تفاصيل أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل الغاوي ومواعيد العرض والقنوات الناقلة خلال السطور التالية

مسلسل الغاوي

أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل الغاوي

يكشف شمس أن الألماس ما زال بحوزته، لكنه يتفاجأ بأن الساعة التي سرقوها منه ليست أصلية بل مزيفة، مما يثير المزيد من التساؤلات حول الخدعة التي تعرض لها.

يتلقى شمس خبرًا صادمًا من محمد لطفي، الذي يخبره بوفاة ابن أخته، ويقرر شمس إعادة رجاله إليه لحضور الجنازة ودفن الفقيد، لكنه يجد نفسه في مواجهة جديدة مع الخواجة، الذي يطارده.

للهروب من رجال الخواجة، يبتكر شمس حيلة ذكية، إذ يختبئ داخل تابوت ويدّعي أنه أحد الموتى الذين سيتم دفنهم، بفضل هذه الخطة المحكمة، ينجح في تضليل رجال الخواجة والهروب من قبضتهم خلال مراسم دفن ابن أخت محمد لطفي.

في المقابل، تواجه عائشة بن أحمد تهديدًا مباشرًا من الخواجة، الذي يسعى بأي وسيلة لمعرفة مكان شمس، مما يضعها في موقف صعب بين الولاء له والخوف من بطش الخواجة.

مسلسل الغاوي

قائمة أبطال مسلسل الغاوي

يضم مسلسل الغاوي، كوكبة من النجوم إلى جانب أحمد مكي، حيث تشارك الفنانة التونسية عائشة بن أحمد في البطولة النسائية، فيما يجسد الفنان عمرو عبدالجليل أحد الأدوار المحورية في القصة، كما يشارك كل من: أحمد بدير، أحمد كمال، محمد لطفي، ولاء الشريف، كرم جابر، هاجر عفيفي، أبيوسف، تامر شلتوت، تأليف طارق كاشف ومحمود زهران، إنتاج شركة "سينرجي"، إخراج ماندو العدل.

كما شهدت الحلقة الأولى ظهورًا مميزًا للفنان كزبرة كضيف شرف، في مفاجأة للجمهور.

مواعيد عرض مسلسل الغاوي

تعرض قناة ON مسلسل الغاوي، حيث تُعرض الحلقات الجديدة يوميًا في تمام الساعة 7:15 مساءً بتوقيت القاهرة، وهو الموعد الأساسي للعرض الأول، أما الإعادة، فستكون متاحة في اليوم التالي عند الساعة 11:30 صباحًا، ما يمنح المشاهدين فرصة إضافية لمتابعة الأحداث.

بالإضافة إلى قناة ON، سيتم عرض المسلسل أيضًا عبر قناة ON دراما، حيث يُذاع في تمام الساعة 7:30 مساءً.

ولتلبية احتياجات المشاهدين، ستتم إعادة الحلقات في الساعة 3:00 صباحًا، ثم مرة أخرى في الساعة 9:00 صباحًا، مما يتيح لهم خيارات متعددة لمتابعة المسلسل في الوقت المناسب لهم.

قصة مسلسل الغاوي

تدور أحداث مسلسل الغاوي، حول شخصية "شمس العدوي"، الشاب الذي نشأ في أحد الأحياء الشعبية بالقاهرة وعُرف بماضيه الحافل بالمشاكل والبلطجة، لكنه يقرر تغيير مسار حياته والبحث عن طريق جديد، محاولًا التخلي عن ماضيه الإجرامي إلا أن القدر يضعه أمام موقف صعب حين يتعرض أحد أقرب أصدقائه للظلم، مما يجبره على اتخاذ قرارات مصيرية قد تعيده إلى حياة العنف والصراع مرة أخرى.

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