مسلسل الغاوي الحلقة 9.. عائشة بن أحمد تتعرض للتهديد من عمرو عبد الجليل

مسلسل الغاوي.. شهدت الحلقة التاسعة من مسلسل الغاوي العديد من التطورات المثيرة، التي زادت من تشويق المشاهدين لمتابعة الأحداث القادمة. جاءت الحلقة حافلة بالمفاجآت، حيث تلقت فاطمة (تجسد شخصيتها الفنانة عائشة بن أحمد) أثناء قيادتها لسيارتها اتصالًا من شخص مجهول قدم نفسه على أنه منتج سينمائي.

مكالمة غامضة تكشف الخطر الذي يحيط بفاطمة

طلب هذا الشخص من فاطمة أن تلتقي به في مقر شركته للاتفاق على عمل فني جديد. إلا أن المفاجأة الكبرى كانت في انتظارها عند وصولها إلى الشركة، حيث فوجئت بوجود "الخواجة" (يقوم بدوره الفنان عمرو عبد الجليل)، الذي طلب منها أن تقوم بتسليمه "شمس" (يجسد شخصيته الفنان أحمد مكي).

المواجهة بين فاطمة والخواجة

حاولت فاطمة إنكار معرفتها بشخصية شمس، لكن الخواجة لم يصدقها، واضطر للكشف عن آخر رسالة نصية متبادلة بينها وبين شمس، والتي تثبت تواصلهما. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل هدد الخواجة فاطمة بأنه إذا لم تخبره بمكان شمس وتقوم بتسليمه له، فإنه سيقوم بنشر تسجيلات سرية لها مع طبيبة نفسية، تتضمن أسرارًا خطيرة تخص حياتها الشخصية ووالدها.

صدمة فاطمة تزيد من تعقيد الأحداث

دخلت فاطمة في صدمة شديدة بعد تهديد الخواجة، لتصبح في حيرة بين حماية نفسها ووالدها، أو خيانة صديقها شمس. هذا المشهد الدرامي أضفى على الحلقة التاسعة من مسلسل "الغاوي" مزيدًا من الإثارة والتشويق، ودفع الجمهور للتساؤل عن مصير الشخصيات في الحلقات القادمة.

قصة مسلسل الغاوي وأبطال العمل

تدور أحداث مسلسل الغاوي في إطار شعبي، حيث يحكي عن "شمس العدوي" الذي يعيش في أحد أحياء القاهرة القديمة، ويقرر ترك حياة البلطجة والإجرام التي كان يمارسها مع أصدقائه. لكنه يجد نفسه في مأزق كبير عندما يتعرض أحد أصدقائه للظلم، ما يدفعه للعودة إلى المواجهة.

أبطال مسلسل الغاوي وفريق العمل

يشارك في بطولة مسلسل "الغاوي" عدد من النجوم: أحمد مكي، عائشة بن أحمد، عمرو عبد الجليل، أحمد بدير، أحمد كمال، محمد لطفي، ولاء الشريف، كرم جابر، وهاجر عفيفي. المسلسل من تأليف طارق كاشف ومحمود زهران، ومن إخراج ماندو العدل، ومن إنتاج شركة "سينرجي".

آخر أعمال الفنانة عائشة بن أحمد

يُذكر أن الفنانة عائشة بن أحمد قدمت آخر أعمالها في مسلسل "بدون سابق إنذار"، والذي عُرض خلال شهر رمضان الماضي. شاركها البطولة الفنان آسر ياسين، أحمد خالد صالح، إسلام حافظ، جهاد حسام، أحمد علي ماهر، نهال عنبر، حنان سليمان، مع إخراج هاني خليفة.

موعد عرض مسلسل الغاوي

يُعرض مسلسل "الغاوي" يوميًا خلال شهر رمضان 2025، وينتمي إلى نوعية المسلسلات القصيرة ذات الـ 15 حلقة، مما يجعله من الأعمال المكثفة التي تعتمد على سرعة الأحداث وتشويق المشاهد من بداية الحلقات وحتى نهايتها.

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