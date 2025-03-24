مواعيد عرض مسلسل الغاوي لـ أحمد مكي في رمضان 2025

تتفاقم الأزمات أمام شمس (أحمد مكي) في مسلسل "الغاوي"، حيث يجد نفسه في مواجهة جديدة من أجل الوصول إلى ساعة الخواجة (عمرو عبد الجليل). وبعد اقتحامه قصر رجل الأعمال صبحي غنيم (عباس أبو الحسن)، ينتظر الجمهور بفارغ الصبر تطورات الأحداث وما ينتظر "شمس" في هذه المواجهة المحتدمة. في إطار ذلك، يرصد الموجز تفاصيل أحداث الحلقة السابعة من مسلسل الغاوي ومواعيد العرض والقنوات الناقلة خلال السطور التالية.

الحلقة 7 من "الغاوي": شمس يخاطر بكل شيء

في الحلقة السابعة، يتخذ شمس قرارًا خطيرًا بالمخاطرة بكل شيء، حيث يقرر التسلل إلى قصر صبحي غنيم بأي ثمن، مهما كان الخطر الذي قد يتعرض له، وذلك من أجل الحصول على ساعة الخواجة. هذه المهمة ليست مجرد مغامرة، بل محاولة لإنقاذ ابن شقيقته من قبضة غنيم وحماية عائلته من بطش رجاله.

قصة مسلسل الغاوي

مواعيد عرض مسلسل "الغاوي" في رمضان 2025 والقنوات الناقلة

يُعرض مسلسل "الغاوي" حصريًا على شبكة قنوات ON خلال الموسم الرمضاني 2025، وذلك وفقًا للمواعيد التالية:

قناة ON: الساعة 7:15 مساءً.

قناة ON دراما: الساعة 10:30 مساءً.

احداث مسلسل الغاوي



أما مواعيد الإعادة فستكون كالتالي:

إعادة على ON: الساعة 11:30 مساءً.

إعادة على ON دراما: الساعة 7:30 صباحًا، والإعادة الثانية 3:00 عصرًا.



ترقبوا الحلقة القادمة لمعرفة كيف سيتعامل "شمس" مع التحديات التي يواجهها، وهل سيتمكن من استعادة ساعة الخواجة وإنقاذ عائلته.

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