مسلسل الغاوي الحلقة السادسة.. شمس يكشف القاتل الحقيقي للطالب المخطوف ويبلغ الشرطة

شهدت أحداث الحلقة السادسة من مسلسل الغاوي، بطولة أحمد مكي، صراعات جديدة خلال الحلقة، مما جعلت المشاهد يترقب الأحداث القادمة بشكل تشويقي في إطار السياق الدرامي.

في إطار ذلك، يرصد الموجز تفاصيل أحداث الحلقة السادسة من مسلسل الغاوي ومواعيد العرض والقنوات الناقلة خلال السطور التالية

مسلسل الغاوي

أحداث الحلقة السادسة من مسلسل الغاوي



يستمر "شمس" الذي يجسد دوره أحمد مكي في رحلة البحث عن الساعة الثمينة، أملاً في إنقاذ ابن أخته المختطف. وفي هذه الحلقة، يتمكن أحد رجال الخواجة من الوصول إلى مكان الطفل وإبلاغه عنه، مما يدفع شمس للتحرك سريعًا لرؤيته.

عندما وصل شمس إلى المكتب، تفاجأ بوجود الخواجة الذي كان ينتظره في مكيدة مدبرة لكن بفضل تدخل محمد لطفي، تم العفو عن شمس، ليكمل طريقه في حل لغز الاختطاف.

خلال بحثه، يكتشف شمس أن ابن السائق، الذي كان يُعتقد أنه المخطوف، هو من تم قتله بالفعل، بينما كان وراء عملية الخطف مدرس الفيزياء.

شك شمس في هذه الرواية، وقرر تعقب الحقيقة، فبحث عن عنوان المدرس ووصل إلى ورشة زوج شقيقته، حيث قادته الصدفة لسماع الحقيقة الصادمة.

مشاهدة مسلسل الغاوى الحلقة 6

يتبين أن زوج أخت مدرس الفيزياء هو القاتل الحقيقي، فقرر شمس مباغتتهما والضغط عليهما لمعرفة مصير الساعة، ليتضح أن شخصًا آخر استولى عليها.

في النهاية، وبعد تجميع خيوط القضية، أبلغ شمس الشرطة ليضع حداً لهذه الجريمة المعقدة.



قائمة أبطال مسلسل الغاوي

يضم مسلسل الغاوي، كوكبة من النجوم إلى جانب أحمد مكي، حيث تشارك الفنانة التونسية عائشة بن أحمد في البطولة النسائية، فيما يجسد الفنان عمرو عبدالجليل أحد الأدوار المحورية في القصة، كما يشارك كل من: أحمد بدير، أحمد كمال، محمد لطفي، ولاء الشريف، كرم جابر، هاجر عفيفي، أبيوسف، تامر شلتوت، تأليف طارق كاشف ومحمود زهران، إنتاج شركة "سينرجي"، إخراج ماندو العدل.

كما شهدت الحلقة الأولى ظهورًا مميزًا للفنان كزبرة كضيف شرف، في مفاجأة للجمهور.

مواعيد عرض مسلسل الغاوي

تعرض قناة ON مسلسل الغاوي، حيث تُعرض الحلقات الجديدة يوميًا في تمام الساعة 7:15 مساءً بتوقيت القاهرة، وهو الموعد الأساسي للعرض الأول، أما الإعادة، فستكون متاحة في اليوم التالي عند الساعة 11:30 صباحًا، ما يمنح المشاهدين فرصة إضافية لمتابعة الأحداث.

بالإضافة إلى قناة ON، سيتم عرض المسلسل أيضًا عبر قناة ON دراما، حيث يُذاع في تمام الساعة 7:30 مساءً. ولتلبية احتياجات المشاهدين، ستتم إعادة الحلقات في الساعة 3:00 صباحًا، ثم مرة أخرى في الساعة 9:00 صباحًا، مما يتيح لهم خيارات متعددة لمتابعة المسلسل في الوقت المناسب لهم.

مسلسل الغاوي

قصة مسلسل الغاوي

تدور أحداث مسلسل الغاوي، حول شخصية "شمس العدوي"، الشاب الذي نشأ في أحد الأحياء الشعبية بالقاهرة وعُرف بماضيه الحافل بالمشاكل والبلطجة، لكنه يقرر تغيير مسار حياته والبحث عن طريق جديد، محاولًا التخلي عن ماضيه الإجرامي إلا أن القدر يضعه أمام موقف صعب حين يتعرض أحد أقرب أصدقائه للظلم، مما يجبره على اتخاذ قرارات مصيرية قد تعيده إلى حياة العنف والصراع مرة أخرى.

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