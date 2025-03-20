موعد عرض مسلسل الغاوي الحلقة الرابعة.. شمس يبحث عن الساعة لإنقاذ ابن شقيقته

شهدت أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل الغاوي، بطولة أحمد مكي، صراعات جديدة خلال الحلقة، مما جعلت المشاهد يترقب الأحداث القادمة بشكل تشويقي في إطار السياق الدرامي.

في إطار ذلك، يرصد الموجز تفاصيل أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل الغاوي ومواعيد العرض والقنوات الناقلة خلال السطور التالية

مسلسل الغاوي

أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل الغاوي



لا يزال "شمس" (أحمد مكي) يسابق الزمن للعثور على الساعة التي طلبها منه الخواجة (عمرو عبد الجليل) كشرط للإفراج عن ابن شقيقته، إذ منحه مهلة قصيرة لتنفيذ المهمة.

وفي تطور مفاجئ، يتذكر "محمود البزاوي"، الذي كانت بحوزته الساعة، أنه أعطاها لسائق سيارة من أحد تطبيقات النقل.

عندما علم "شمس" بمكان الساعة، تواصل مع السائق ليطلب منه إعادتها لكن قبل أن يتمكن السائق من تسليمها، يتم القبض عليه ظلمًا بتهمة قتل شخص آخر، وهو الجريمة التي ارتكبها "أحمد بدير" في وقت سابق ورغم دخوله السجن، يتم الإفراج عنه بعد بضعة أيام، ليعود للبحث عن الساعة.

بعد الإفراج عنه، يحاول "شمس" التواصل مع "عائشة بن أحمد"، لكنها تأخذ منه موقفًا حادًا، بعدما ورطها في سلسلة من المشاكل بسبب أفعاله ومغامراته.

وسط هذه الأحداث، يتلقى "شمس" صدمة مروعة، حيث يكتشف أن الخواجة قد قتل "محمود البزاوي" وأضرم النار في شقته، في رسالة تهديد واضحة له حتى يسرع في تنفيذ المطلوب منه.

يقرر "شمس" و"عائشة بن أحمد" مرافقة السائق إلى الإسكندرية بعدما يكتشف أن ابنه هو من أخذ الساعة دون علمه لكن الأحداث تأخذ منحى أكثر تعقيدًا، حيث تنتهي الحلقة بخطف ابن السائق، مما يضع "شمس" في مأزق جديد.

مسلسل الغاوي

قائمة أبطال مسلسل الغاوي

يضم مسلسل الغاوي، كوكبة من النجوم إلى جانب أحمد مكي، حيث تشارك الفنانة التونسية عائشة بن أحمد في البطولة النسائية، فيما يجسد الفنان عمرو عبدالجليل أحد الأدوار المحورية في القصة، كما يشارك كل من: أحمد بدير، أحمد كمال، محمد لطفي، ولاء الشريف، كرم جابر، هاجر عفيفي، أبيوسف، تامر شلتوت، تأليف طارق كاشف ومحمود زهران، إنتاج شركة "سينرجي"، إخراج ماندو العدل.

كما شهدت الحلقة الأولى ظهورًا مميزًا للفنان كزبرة كضيف شرف، في مفاجأة للجمهور.

مواعيد عرض مسلسل الغاوي

تعرض قناة ON مسلسل الغاوي، حيث تُعرض الحلقات الجديدة يوميًا في تمام الساعة 7:15 مساءً بتوقيت القاهرة، وهو الموعد الأساسي للعرض الأول، أما الإعادة، فستكون متاحة في اليوم التالي عند الساعة 11:30 صباحًا، ما يمنح المشاهدين فرصة إضافية لمتابعة الأحداث.

بالإضافة إلى قناة ON، سيتم عرض المسلسل أيضًا عبر قناة ON دراما، حيث يُذاع في تمام الساعة 7:30 مساءً. ولتلبية احتياجات المشاهدين، ستتم إعادة الحلقات في الساعة 3:00 صباحًا، ثم مرة أخرى في الساعة 9:00 صباحًا، مما يتيح لهم خيارات متعددة لمتابعة المسلسل في الوقت المناسب لهم.

قصة مسلسل الغاوي

تدور أحداث مسلسل الغاوي، حول شخصية "شمس العدوي"، الشاب الذي نشأ في أحد الأحياء الشعبية بالقاهرة وعُرف بماضيه الحافل بالمشاكل والبلطجة، لكنه يقرر تغيير مسار حياته والبحث عن طريق جديد، محاولًا التخلي عن ماضيه الإجرامي إلا أن القدر يضعه أمام موقف صعب حين يتعرض أحد أقرب أصدقائه للظلم، مما يجبره على اتخاذ قرارات مصيرية قد تعيده إلى حياة العنف والصراع مرة أخرى.

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