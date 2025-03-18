تفاصيل أحداث الحلقة الثانية من مسلسل الغاوي... الخواجة يخطف نجل شقيقة شمس

عرضت منذ قليل الحلقة الثانية من مسلسل الغاوي بطولة أحمد مكي الذي يعرض في النص الثاني في رمضان، وشهدت الحلقة تطورات جديدة ومفاجات عن ماضي شمس.



ويرصد لكم موقع الموجز ملخص الحلقة 2 مسلسل الغاوي من بطولة الفنان أحمد مكي والقنوات الناقلة.

ملخص الحلقة 2 من مسلسل الغاوي

وشهدت الحلقة 2 من مسلسل الغاوي، عود الأحداث لجزءًا من ماضي شمس كان يجيد في فترة شبابه الملاكمة، بينما كان يلعب صديقيه على وفارس المصارعة، واستغل المعلم راجح مهاراتهم في تكوين جيش من الشباب، وأوهمهم أنهم يدافعون عن المظلومين ولكنه كان يستخدمهم في أعمال البطجة، وعندما توفي فارس في عراك، تعاهد شمس وعلي أن يبتعدا تمامًا عن هذا الطريق.



وتعود الأحداث فيالوقت الحاليا إلى نجاح شمس في سرقة حقيبة تضم مليون من الخواجة التي يؤدي دوره عمرو عبدالجليل، وذلك انتقامًا لصديقه فؤش.

ولكن يبدأ الخلاف بين شمس وأصدقاؤه الذين يريدون أن يقسموا المبلغ كاملًا عليهم، لكن يرفض شمس ويخبرهم أن تلك الأموال من البداية هي حق فؤش وستحصل عائلته على نصف المبلغ، بينما سيقسم نصف المبلغ المتبقي عليهم، وكما خبا الحقيبة حتى تهدئ الأمور ثم يبدأون في توزيع الأموال.



ويحاول الخواجة بكل الطرق الوصول إلى من سرق حقيبته، وعندما يركب سيارته يجد الدبلة الخاصة بـ شمس، فيطلب من رجاله أن يأتوا له ولكن عندما يفشلون في العثور عليه، يطلب الخواجة من رجاله أن يحضروا نجل شقيقته الطفل الصغير يونس، وهو من سيجبر شمس على أن يأتي إليه بنفسه.

وكما يكتشف شمس أن الحقيقبة اتسرقت ويبدا في تدويرها، ويكتشف أن نجل شقيقته الطفل الصغير يونس خطفه الخواجة.



موعد عرض مسلسل الغاوي



يترقب المشاهدين والمتابعين موعد عرض الحلقة الأولى من مسلسل الغاوي بطولة أحمد مكي المقرر عرضه النصف الثاني من رمضان 2025، حيث يعرض غدا 16 رمضان على قناة ON الساعة 7:15 مساء، والإعادة الساعة 11:30 صباحا.





قنوات عرض مسلسل الغاوي

ويعرض مسلسل الغاوي بطولة أحمد مكي على عدد قنوات، حيث يعرض حصريا على قناة ON وكما يعرض على قناة ON دراما.









أبطال مسلسل الغاوي

ومسلسل الغاوي من بطولة أحمد مكي، عائشة بن أحمد، عمرو عبد الجليل، إيمان يوسف، أحمد بدير، تامر شلتوت، ولاء الشريف، وهاجر عفيفي. المسلسل من تأليف محمود زهران وطارق الكاشف، وإخراج ماندو العدل، وإنتاج شركة سينرجي. ​​

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