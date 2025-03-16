مواعيد عرض مسلسل الغاوي والقنوات الناقلة في رمضان 2025

ينتظر عشاق الدراما الرمضانية بفارغ الصبر انطلاق عرض مسلسل "الغاوي"، الذي يقوم ببطولته النجم أحمد مكي، وذلك ضمن مسلسلات النصف الثاني من رمضان 2025. يتميز العمل بطابع درامي مشوق ويعرض حصريًا على قناتي ON وON دراما، ويرصد إليكم موقع الموجز تفاصيل.

مواعيد عرض مسلسل "الغاوي" والقنوات الناقلة

يبدأ عرض المسلسل يوم الأحد 16 مارس 2025 على قناة ON في تمام الساعة 7:15 مساءً، مع إعادة الحلقة في الساعة 11:30 صباحًا. كما سيتم بثه على قناة ON دراما لمن فاته العرض الأول.

تفاصيل مسلسل "الغاوي"

يُعد "الغاوي" من المسلسلات الدرامية القصيرة التي تتكون من 15 حلقة فقط، ما يمنحه إيقاعًا سريعًا وأحداثًا مكثفة تجذب المشاهدين. المسلسل من تأليف طارق كاشف ومحمود زهران، وإخراج ماندو العدل، وإنتاج شركة سينرجي، التي تعد واحدة من أبرز شركات الإنتاج في الوطن العربي.

أبطال مسلسل "الغاوي"

يجمع العمل نخبة من كبار نجوم الفن في مصر، من بينهم:

أحمد مكي

عائشة بن أحمد

عمرو عبدالجليل

أحمد بدير

أحمد كمال

محمد لطفي

ولاء الشريف

كرم جابر

هاجر عفيفي

أبيوسف

تامر شلتوت

ظهور خاص للنجم كزبرة كضيف شرف



قصة مسلسل "الغاوي"

تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي شعبي حول شخصية "شمس العدوي"، الذي نشأ في أحد الأحياء القديمة بالقاهرة، وقرر التوبة والابتعاد عن حياة البلطجة والأعمال الإجرامية. لكن حياته تنقلب رأسًا على عقب عندما يتعرض أحد أصدقائه للظلم، ما يجبره على مواجهة صراعات وتحديات جديدة.

أحمد مكي في تجربة مختلفة

يُعد "الغاوي" تحولًا كبيرًا في مسيرة النجم أحمد مكي، حيث يبتعد عن شخصية الكبير أوي التي حققت نجاحًا واسعًا في المواسم السابقة، ليقدم شخصية جديدة ذات أبعاد درامية مختلفة، ما يجعل الجمهور متحمسًا لرؤية هذا التغيير في أدائه الفني.

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