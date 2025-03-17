اعرف موعد عرض مسلسل الغاوي بطولة أحمد مكي والقنوات الناقلة

يشهد موسم رمضان 2025 عودة الفنان أحمد مكي إلى الدراما التلفزيونية من خلال مسلسل الغاوي، الذي يُعرض حصريًا على قناة ON، حيث يحمل المسلسل طابعًا دراميًا شعبيًا مشوّقًا، حيث يتعمق في أجواء الأحياء الشعبية وينسج قصة ممتعة مليئة بالإثارة والصراعات الإنسانية.

وفي السطور التالية، يستعرض الموجز تفاصيل مسلسل الغاوي، مواعيد عرضه، والقنوات الناقلة.

مسلسل الغاوي

مواعيد عرض مسلسل الغاوي

قناة ON توفر أكثر من توقيت لعرض مسلسل الغاوي، حيث تُذاع الحلقات يوميًا في:

7:15 مساءً بتوقيت القاهرة (العرض الأول).

الإعادة: 11:30 صباحًا في اليوم التالي.

أما على قناة ON دراما، فسيُعرض المسلسل في:

7:30 مساءً (العرض الأساسي).

الإعادات: 3:00 صباحًا و9:00 صباحًا.

قصة مسلسل الغاوي

تدور أحداث مسلسل الغاوي حول شخصية "شمس العدوي"، الشاب الذي نشأ في أحد الأحياء الشعبية بالقاهرة، حيث كان معروفًا بماضيه الحافل بالمشاكل والعنف لكنه يقرر تغيير مسار حياته والابتعاد عن عالم البلطجة، محاولًا بدء حياة جديدة إلا أن الأقدار تضعه في اختبار صعب عندما يتعرض أحد أصدقائه المقربين للظلم، ما يجبره على اتخاذ قرارات مصيرية قد تعيده إلى حياة الصراعات مرة أخرى.

أبطال مسلسل الغاوي

يضم مسلسل الغاوي كوكبة من النجوم، أبرزهم: أحمد مكي، عائشة بن أحمد، عمرو عبد الجليل، أحمد بدير، أحمد كمال، محمد لطفي، ولاء الشريف، كرم جابر، هاجر عفيفي، الفنان الشاب أبيوسف، تامر شلتوت، تأليف طارق كاشف ومحمود زهران، إخراج ماندو العدل، وإنتاج شركة سينرجي.

كما يشهد العمل ظهورًا مميزًا للفنان كزبرة كضيف شرف، في مفاجأة للجمهور.

مسلسل الغاوي

تردد قناة ON الناقلة لمسلسل الغاوي

يمكن ضبط القناة على نايل سات لمتابعة مسلسل الغاوي بجودة عالية:

التردد: 11861

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

ترقب وجدل حول مسلسل الغاوي

منذ الإعلان عن مسلسل الغاوي، تصدرت أخباره محركات البحث، خاصة مع عودة أحمد مكي إلى الدراما في دور مختلف عن الكوميديا، مما أثار حماس الجمهور وفضولهم حول تقديمه لشخصية "شمس العدوي".

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