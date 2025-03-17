مسلسل الغاوي.. عائشة بن أحمد في دور منتجة سينمائية وتلجأ لأحمد مكي

ظهرت الفنانة التونسية عائشة بن أحمد في الحلقة الأولى من مسلسل "الغاوي" بدور منتجة سينمائية تعمل على تنفيذ أحد الأعمال الفنية ذات الطابع الشعبي. وخلال أحداث المسلسل، تواجه بعض المشاكل أثناء التصوير، حيث تلتقي بالفنان أحمد مكي، الذي يجسد شخصية "الغاوي"، وترفض في البداية منحه أجره عن العمل، ويرصد إليكم موقع الموجز تفاصيل .

لكن سرعان ما تجد نفسها في موقف حرج عندما يلتف أهل المنطقة حول موقع التصوير، ما يجعلها مضطرة لطلب مساعدة "الغاوي" لإنقاذها من الأشخاص الذين حاولوا تعطيل العمل.

قصة مسلسل الغاوي

تدور أحداث مسلسل "الغاوي" في إطار درامي شعبي، حيث يتناول قصة "شمس العدوي" الذي يعيش في أحد الأحياء القديمة بالقاهرة. يقرر البطل ترك حياة البلطجة والجرائم التي كان يرتكبها برفقة أصدقائه، ولكنه يواجه تغيرًا مفاجئًا في مسار حياته بعد تعرض أحد رفاقه للظلم، مما يدفعه لاتخاذ قرارات مصيرية.

المسلسل يطرح العديد من القضايا الاجتماعية التي تهم الجمهور، ويعتمد على التشويق والإثارة من خلال أحداثه المتسارعة والصراعات الدرامية بين الشخصيات.

أبطال مسلسل الغاوي

يضم المسلسل نخبة من النجوم في الدراما المصرية، حيث يشارك في بطولته كل من:

أحمد مكي

عائشة بن أحمد

عمرو عبد الجليل

أحمد بدير

أحمد كمال

محمد لطفي

ولاء الشريف

كرم جابر

هاجر عفيفي



المسلسل مكون من 15 حلقة، وهو من تأليف طارق كاشف ومحمود زهران، وإخراج ماندو العدل، وإنتاج شركة سينرجي.

آخر أعمال عائشة بن أحمد

قدمت الفنانة التونسية عائشة بن أحمد العديد من الأدوار المميزة في السنوات الأخيرة، وكان آخر أعمالها مسلسل "بدون سابق إنذار" الذي تم عرضه في رمضان الماضي، وهو أيضًا من نوعية المسلسلات القصيرة المكونة من 15 حلقة.

شاركها في بطولة العمل الفنان آسر ياسين، إلى جانب أحمد خالد صالح، إسلام حافظ، جهاد حسام، أحمد علي ماهر، نهال عنبر، وحنان سليمان، بينما تولى إخراج المسلسل المخرج هاني خليفة.

موعد عرض مسلسل الغاوي والقنوات الناقلة

يتم عرض مسلسل "الغاوي" خلال شهر رمضان المبارك، ومن المتوقع أن يحقق نجاحًا كبيرًا نظرًا لجاذبية قصته وأداء أبطاله المتميز. يُعرض المسلسل على قنوات عدة، كما يتاح للمشاهدة عبر بعض المنصات الرقمية.

اقرأ أيضًا: