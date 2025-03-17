مسلسل الغاوي الحلقة الأولى.. مقتل كزبرة يقلب حياة شمس ويدفعه للانتقام

شهدت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل الغاوي، بطولة أحمد مكي، صراعات في نهاية الحلقة، جعلت المشاهد يترقب الأحداث القادمة بشمل تشويقي في إطار السياق الدرامي.

في إطار ذلك، يرصد الموجز تفاصيل أحداث الحلقة الأولى من مسلسل الغاوي ومواعيد العرض والقنوات الناقلة خلال السطور التالية:

مسلسل الغاوي

أبرز أحداث الحلقة الأولى من مسلسل الغاوي

تبدأ أحداث الحلقة الأولى من مسلسل الغاوي بإلقاء الضوء على شخصية شمس، التي يجسدها الفنان أحمد مكي، وهو رجل يملك غية حمام ويحرص على تعليم ابنه أسرار هذه الحرفة.

يعيش شمس في حالة من الهدوء بعد مروره بصراعات ومشاكل عديدة، متخذاً قراراً بترك ماضيه والتوبة عن أفعاله السابقة.

يظهر الفنان أحمد بحر الشهير بـ"كزبرة" كضيف شرف في الحلقة، حيث يجسد شخصية ابن أحمد بدير، وهو شاب يعاني من رفض والده له بسبب أسلوب حياته.

مشاهدة مسلسل الغاوى الحلقة الثانية

من أطرف المشاهد التي شهدتها الحلقة، كان تصوير فيلم في وسط البلد تحت إشراف عائشة بن أحمد، حيث طلبت مساعدة شمس في تنظيم الجمهور الذي تجمع حول التصوير أثناء ذلك، لاحظ شمس ضعف أداء أحد الممثلين ورأى أنه لا يجسد الشخصية الشعبية بشكل مقنع.

يتطور الصراع عندما يذهب كزبرة لاسترداد أمواله من الباشا، الشخصية التي يؤديها الفنان عمرو عبد الجليل، لكنه يتعرض للضرب حتى الموت، ويلتقي شمس بصديقه قبل لحظاته الأخيرة، حيث يوصيه باستعادة حقه.

مسلسل الغاوي

عندها، يقرر شمس العودة إلى عالمه السابق، فيجمع رجاله مجدداً لتعقب الباشا الذي يجسده عمرو عبد الجليل واسترجاع أموال صديقه الراحلة، والتي تبلغ 4 ملايين جنيه، وبعد متابعة دقيقة لتحركات الباشا، يتمكن شمس من استرداد الأموال بعد اقتحام المخزن وسيارته، في مشهد مليء بالتشويق والإثارة، مما يمهد لصراعات أكبر في الحلقات القادمة.



قائمة أبطال مسلسل الغاوي

يضم مسلسل الغاوي، كوكبة من النجوم إلى جانب أحمد مكي، حيث تشارك الفنانة التونسية عائشة بن أحمد في البطولة النسائية، فيما يجسد الفنان عمرو عبدالجليل أحد الأدوار المحورية في القصة، كما يشارك كل من: أحمد بدير، أحمد كمال، محمد لطفي، ولاء الشريف، كرم جابر، هاجر عفيفي، أبيوسف، تامر شلتوت، تأليف طارق كاشف ومحمود زهران، إنتاج شركة "سينرجي"، إخراج ماندو العدل.

كما شهدت الحلقة الأولى ظهورًا مميزًا للفنان كزبرة كضيف شرف، في مفاجأة للجمهور.

مواعيد عرض مسلسل الغاوي

تعرض قناة ON مسلسل الغاوي، حيث تُعرض الحلقات الجديدة يوميًا في تمام الساعة 7:15 مساءً بتوقيت القاهرة، وهو الموعد الأساسي للعرض الأول، أما الإعادة، فستكون متاحة في اليوم التالي عند الساعة 11:30 صباحًا، ما يمنح المشاهدين فرصة إضافية لمتابعة الأحداث.

بالإضافة إلى قناة ON، سيتم عرض المسلسل أيضًا عبر قناة ON دراما، حيث يُذاع في تمام الساعة 7:30 مساءً. ولتلبية احتياجات المشاهدين، ستتم إعادة الحلقات في الساعة 3:00 صباحًا، ثم مرة أخرى في الساعة 9:00 صباحًا، مما يتيح لهم خيارات متعددة لمتابعة المسلسل في الوقت المناسب لهم.

أحداث مسلسل الغاوي

تدور أحداث مسلسل الغاوي، حول شخصية "شمس العدوي"، الشاب الذي نشأ في أحد الأحياء الشعبية بالقاهرة وعُرف بماضيه الحافل بالمشاكل والبلطجة، لكنه يقرر تغيير مسار حياته والبحث عن طريق جديد، محاولًا التخلي عن ماضيه الإجرامي إلا أن القدر يضعه أمام موقف صعب حين يتعرض أحد أقرب أصدقائه للظلم، مما يجبره على اتخاذ قرارات مصيرية قد تعيده إلى حياة العنف والصراع مرة أخرى.

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