مسلسل الغاوي الحلقة الخامسة.. شمس يقع في فخ الخواجة

شهدت أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل الغاوي، بطولة أحمد مكي، صراعات جديدة خلال الحلقة، مما جعلت المشاهد يترقب الأحداث القادمة بشكل تشويقي في إطار السياق الدرامي.

في إطار ذلك، يرصد الموجز تفاصيل أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل الغاوي ومواعيد العرض والقنوات الناقلة خلال السطور التالية

مسلسل الغاوي

أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل الغاوي

لا يزال شمس يبحث عن الساعة، وفي سبيل ذلك سافر إلى الإسكندرية برفقة سائقه لاستعادتها وعند وصوله، اكتشف أن ابن الرجل الذي يملك الساعة قد تعرض للاختطاف.

حاول شمس تفتيش المنزل بعد مغادرة الرجل، لكنه لم يجد شيئًا، في الوقت الذي كانت أعين رجال الخواجة تراقبه عن كثب.



مع استمرار سباقه مع الزمن لاستعادة الساعة وإنقاذ ابن أخته المخطوف، تأخر شمس في تنفيذ المهمة، مما أثار غضب الخواجة، الذي يجسد دوره عمرو عبد الجليل.

وكنوع من العقاب، قام الخواجة بكسر يد والد شمس بالتبني، الذي يؤدي دوره الفنان أحمد كمال. وعندما ذهب شمس للاطمئنان عليه، فوجئ برفضه لرؤيته وطرده قائلاً: "مش عايز أشوفك تاني."

قرر شمس التحرك بذكاء، فوضع خطة مع رجاله، حيث تمكنوا من خطف تامر شلتوت، أحد رجال الخواجة، لإجباره على الكشف عن مكان ابن أخته المخطوف.

ورغم مقاومة تامر ورفضه الإفصاح عن أي معلومات، إلا أنه مع مرور الوقت اضطر لإعطائهم العنوان.

طلب شمس من محمد رجب تأمين أسرته وحمايتهم، ثم توجه مع رجاله إلى المكان الذي أشار إليه تامر لكن المفاجأة الصادمة كانت عندما دخل الغرفة فلم يجد ابن أخته، بل وجد الخواجة في انتظاره، مستقبلاً إياه بابتسامة ساخرة، مما يشير إلى أن الأمور لم تسر كما خطط لها شمس.



مسلسل الغاوي

قائمة أبطال مسلسل الغاوي

يضم مسلسل الغاوي، كوكبة من النجوم إلى جانب أحمد مكي، حيث تشارك الفنانة التونسية عائشة بن أحمد في البطولة النسائية، فيما يجسد الفنان عمرو عبدالجليل أحد الأدوار المحورية في القصة، كما يشارك كل من: أحمد بدير، أحمد كمال، محمد لطفي، ولاء الشريف، كرم جابر، هاجر عفيفي، أبيوسف، تامر شلتوت، تأليف طارق كاشف ومحمود زهران، إنتاج شركة "سينرجي"، إخراج ماندو العدل.

كما شهدت الحلقة الأولى ظهورًا مميزًا للفنان كزبرة كضيف شرف، في مفاجأة للجمهور.

مواعيد عرض مسلسل الغاوي

تعرض قناة ON مسلسل الغاوي، حيث تُعرض الحلقات الجديدة يوميًا في تمام الساعة 7:15 مساءً بتوقيت القاهرة، وهو الموعد الأساسي للعرض الأول، أما الإعادة، فستكون متاحة في اليوم التالي عند الساعة 11:30 صباحًا، ما يمنح المشاهدين فرصة إضافية لمتابعة الأحداث.

بالإضافة إلى قناة ON، سيتم عرض المسلسل أيضًا عبر قناة ON دراما، حيث يُذاع في تمام الساعة 7:30 مساءً. ولتلبية احتياجات المشاهدين، ستتم إعادة الحلقات في الساعة 3:00 صباحًا، ثم مرة أخرى في الساعة 9:00 صباحًا، مما يتيح لهم خيارات متعددة لمتابعة المسلسل في الوقت المناسب لهم.

مسلسل الغاوي

قصة مسلسل الغاوي

تدور أحداث مسلسل الغاوي، حول شخصية "شمس العدوي"، الشاب الذي نشأ في أحد الأحياء الشعبية بالقاهرة وعُرف بماضيه الحافل بالمشاكل والبلطجة، لكنه يقرر تغيير مسار حياته والبحث عن طريق جديد، محاولًا التخلي عن ماضيه الإجرامي إلا أن القدر يضعه أمام موقف صعب حين يتعرض أحد أقرب أصدقائه للظلم، مما يجبره على اتخاذ قرارات مصيرية قد تعيده إلى حياة العنف والصراع مرة أخرى.

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