مسلسل الغاوي الحلقة السابعة.. شمس في مهمة خطيرة لاستعادة الساعة وزواج غير متوقع

شهدت أحداث الحلقة السابعة من مسلسل الغاوي، بطولة أحمد مكي، صراعات جديدة خلال الحلقة، مما جعلت المشاهد يترقب الأحداث القادمة بشكل تشويقي في إطار السياق الدرامي.

في إطار ذلك، يرصد الموجز تفاصيل أحداث الحلقة السابعة من مسلسل الغاوي ومواعيد العرض والقنوات الناقلة خلال السطور التالية

مسلسل الغاوي

أحداث الحلقة السابعة من مسلسل الغاوي

لا يزال "شمس" (أحمد مكي) يسعى لاستعادة الساعة الثمينة التي سرقها "الخواجة" (عمرو عبد الجليل)، والتي انتهى بها المطاف مع رجل خطير يُدعى "صبحي" ورغم تحذيرات الجميع من خطورته، أصر شمس على استرجاعها.

اجتمع شمس برجاله ووضعوا خطة لاستعادة الساعة، حيث تمكن أحدهم من الحصول على معلومات عن شخص كان يتردد على فيلا صبحي، مما سهل عليهم التخطيط للاقتحام واختاروا تنفيذ العملية أثناء حفل زفاف داخل الفيلا، لاستغلال انشغال الجميع.

مشاهدة مسلسل الغاوي الحلقة السابعة

قبل تنفيذ الخطة، تلقى شمس مكالمة صادمة من رجل مُسن (أحمد بدير) يمر بأزمة صحية حادة، وطلب منه أن يعقد قرانه على ابنته قبل رحيله لم يستطع شمس رفض الطلب فهو رباه منذ صغره، فوافق على الزواج سرًا، رغم أنه بدأ يكنّ مشاعر لعائشة (ابنة أحمد)، التي بادلته نفس المشاعر وتحدثت عنه مع طبيبها النفسي.

مسلسل الغاوي

في نهاية الحلقة، نجح شمس ورجاله في اقتحام الفيلا، وتمكنوا من تقييد صبحي وأخذ الساعة، لكن أثناء محاولتهم الهروب، أدرك صبحي ما حدث، واستدعى رجاله لمطاردتهم، مما وضع شمس ورفاقه في مواجهة خطيرة.

قائمة أبطال مسلسل الغاوي

يضم مسلسل الغاوي، كوكبة من النجوم إلى جانب أحمد مكي، حيث تشارك الفنانة التونسية عائشة بن أحمد في البطولة النسائية، فيما يجسد الفنان عمرو عبدالجليل أحد الأدوار المحورية في القصة، كما يشارك كل من: أحمد بدير، أحمد كمال، محمد لطفي، ولاء الشريف، كرم جابر، هاجر عفيفي، أبيوسف، تامر شلتوت، تأليف طارق كاشف ومحمود زهران، إنتاج شركة "سينرجي"، إخراج ماندو العدل.

كما شهدت الحلقة الأولى ظهورًا مميزًا للفنان كزبرة كضيف شرف، في مفاجأة للجمهور.

مواعيد عرض مسلسل الغاوي

تعرض قناة ON مسلسل الغاوي، حيث تُعرض الحلقات الجديدة يوميًا في تمام الساعة 7:15 مساءً بتوقيت القاهرة، وهو الموعد الأساسي للعرض الأول، أما الإعادة، فستكون متاحة في اليوم التالي عند الساعة 11:30 صباحًا، ما يمنح المشاهدين فرصة إضافية لمتابعة الأحداث.

بالإضافة إلى قناة ON، سيتم عرض المسلسل أيضًا عبر قناة ON دراما، حيث يُذاع في تمام الساعة 7:30 مساءً. ولتلبية احتياجات المشاهدين، ستتم إعادة الحلقات في الساعة 3:00 صباحًا، ثم مرة أخرى في الساعة 9:00 صباحًا، مما يتيح لهم خيارات متعددة لمتابعة المسلسل في الوقت المناسب لهم.

مسلسل الغاوي

قصة مسلسل الغاوي

تدور أحداث مسلسل الغاوي، حول شخصية "شمس العدوي"، الشاب الذي نشأ في أحد الأحياء الشعبية بالقاهرة وعُرف بماضيه الحافل بالمشاكل والبلطجة، لكنه يقرر تغيير مسار حياته والبحث عن طريق جديد، محاولًا التخلي عن ماضيه الإجرامي إلا أن القدر يضعه أمام موقف صعب حين يتعرض أحد أقرب أصدقائه للظلم، مما يجبره على اتخاذ قرارات مصيرية قد تعيده إلى حياة العنف والصراع مرة أخرى.

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