موعد عرض مسلسل الغاوي 2025.. والقنوات الناقلة في رمضان 2025

يعد مسلسل الغاوي من بطولة الفنان أحمد مكي من أبرز الأعمال الدرامية والشعبية القصيرة التي يعرض في النصف الثاني من الموسم الرمضاني 2025، لذلك يبحث المشاهدين مواعيد عرضه.

ويرصد لكم موقع الموجز موعد عرض مسلسل الغاوي 2025 من بطولة الفنان أحمد مكي والقنوات الناقلة.

موعد عرض مسلسل الغاوي 2025

موعد عرض مسلسل الغاوي



يترقب المشاهدين والمتابعين موعد عرض مسلسل الغاوي بطولة أحمد مكي الذي يعرض في النصف الثاني من رمضان 2025، حيث يعرض على قناة ON الساعة 7:15 مساء، والإعادة الساعة 11:30 صباحا.



وكما يعرض مسلسل الغاوي على قناة ON دراما في تمام الساعة 10.30 مساء والساعة 7.30 صباحًا والساعة 3 عصراً.



قنوات وموعد عرض مسلسل الغاوي 2025

ويعرض مسلسل الغاوي بطولة أحمد مكي على عدد قنوات، حيث يعرض حصريا على قناة ON وكما يعرض على قناة ON دراما، بالإضافة لعرضه على قناة ينجو بلاي.



أبطال مسلسل الغاوي

ومسلسل الغاوي من بطولة أحمد مكي، عائشة بن أحمد، عمرو عبد الجليل، إيمان يوسف، أحمد بدير، تامر شلتوت، ولاء الشريف، وهاجر عفيفي. المسلسل من تأليف محمود زهران وطارق الكاشف، وإخراج ماندو العدل، وإنتاج شركة سينرجي. ​​

قصة مسلسل الغاوي

ومسلسل الغاوي تدور أحدتثه حول أحمد مكى التي يقدم شخصية تدعي شمس ناصر العدوي وهو بلطجي عاشق لتربية الحمام، ويعيش في حي الجمالية، ويعمل أحمد مكي في مهنة البلطجة ويستغل جسمه في ذلك، مما يدخل أحمد مكي السجن ولكن بعد تعرضه لفقدان أعز أصدقائه، يخرج من السجن ويقرر التوبة وتصحيح مسار حياته بالحلال ويتحدى المعوقات حتى يصل إلى غايته.

عدد حلقات مسلسل الغاوي

وينتمي مسلسل الغاوى إلى الأعمال الدرامية القصيرة حيث تدور الأحداث على مدار 15 حلقة في إيطار الدراما الشعبية والاجتماعي وتتوالي الأحداث العديد من الصراعات والمفاجأت.

أحمد مكي يغير جلده

ويعود الفنان أحمد مكي بعد نجاحه الكبير من مسلسل الكبير أوي، بدور شعبي يمثل تجربة مختلفة في مشواره الفني عن الأدوار التي قدمها قبل سابقا في أعمله الفنية، حيث يواجه في مسلسل الغاوي العديد من الصراعات والتحديات.

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